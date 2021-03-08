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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 8 марта

В Москве переболели более 1 млн человек, а антитела имеют более 40% горожан, в США назвали неприемлемым прирост заболевших на уровне десятка тысяч человек в сутки. Актуальные новости о коронавирусе — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

В России за последние сутки диагностировали 10 253 новых случая заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число заболевших превысило 4,3 млн. Выздоровели более 3,9 млн (плюс 10,3 тыс. за сутки), умерли более 89 тыс. человек (плюс 379 за сутки).

Год с COVID-19: как все было и что изменилось навсегда — в спецпроекте РБК

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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  • В Москве более 1 млн жителей переболели коронавирусной инфекцией, то есть были внесены в федеральный регистр лиц, больных COVID-19. От коронавируса привились более 700 тыс. москвичей. Вице-мэр Анастасия Ракова сказала, что антитела G «имеют в среднем 42–43% москвичей».
  • The Wall Street Journal написала, что власти США считают Москву ответственной за информационную кампанию в СМИ, которая подрывает доверие к вакцинам компании Pfizer и других западных производителей. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал такие данные нонсенсом. «Это ерунда. Российские спецслужбы не имеют никакого отношения к критике вакцин», — сказал он.

  • В Москве перестал действовать введенный из-за коронавируса режим обязательной самоизоляции для жителей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Они снова могут пользоваться льготным проездом, власти разблокировали социальные карты этой категории москвичей.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<20 000
0
<40 000
0
<60 000
0
от 60 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом в мире превысило 116,1 млн человек, из них 2,5 млн умерли. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 116,8 млн человек, свыше 2,59 млн скончались.

Video

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявили 28,9 млн зараженных. Индия находится на втором месте (11,2 млн), на третьем — Бразилия (11 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Великобритания (4,2 млн). Более 3 млн зараженных обнаружили также во Франции, Испании и Италии.

  • Прирост заболевших COVID-19 в США, который достиг уровня 60–70 тыс. человек в день, является неприемлемым и вызывает опасения, заявил директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Такие показатели он назвал «очень высокими».
  • Белоруссия запустит промышленное производство вакцины «Спутник V» 30–31 марта, пробная партия проходит экспертизу в России.
  • Власти Австрии в качестве меры предосторожности решили приостановить использование партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной привитой женщины и заболеванием другой.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<500 000
0
<1 000 000
0
от 1 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Авторы
Юлия Сапронова, Анастасия Антипова, Георгий Тадтаев, Владислав Гордеев, Дада Линделл, Наталья Демченко
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