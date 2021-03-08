Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 8 марта

В Москве переболели более 1 млн человек, а антитела имеют более 40% горожан, в США назвали неприемлемым прирост заболевших на уровне десятка тысяч человек в сутки. Актуальные новости о коронавирусе — в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

В России за последние сутки диагностировали 10 253 новых случая заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число заболевших превысило 4,3 млн. Выздоровели более 3,9 млн (плюс 10,3 тыс. за сутки), умерли более 89 тыс. человек (плюс 379 за сутки).