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Вирус из Китая ,  
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Число вылечившихся от коронавируса в Китае превысило 57 тыс.

За сутки в стране выявили 44 новых случая заболевания, умерли 27 человек. Число заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 104 тыс.
Фото: Reuters

По состоянию на 7 марта в Китае от коронавируса COVID-19 вылечились 57 065 человек, их выписали из больниц. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению.

С декабря прошлого года, когда была выявлена вспышка инфекции, число подтвержденных случаев заболевания в стране составило 80 695 (из них за минувшие сутки зарегистрировали 44 новых заболевших).

По данным комиссии, за сутки в стране умерли 27 человек, все эти случаи зафиксированы в провинции Хубэй. Таким образом, число жертв выросло до 3097.

На территориях вне материкового Китая с момента начала распространения инфекции подтверждено 164 случая заражения: 109 в Гонконге (двое скончались), 45 на Тайване (один человек умер) и десять в Макао.

Согласно данным SCMP, во всем мире заражены более 104 тыс. человек. В Южной Корее зарегистрирован 7041 случай заболевания, в Италии — 5883, в Иране — 5823, во Франции — 949. В России, по оценкам властей, число зараженных составило 14 человек. Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения, всего за пределами КНР случаи заражения обнаружены в 93 странах.

В ВОЗ предположили, что распространение COVID-19 продолжится предстоящим летом. По словам исполнительного директора организации Майкла Райана, в настоящий момент у медиков нет данных о том, как вирус будет развиваться в различных климатических условиях.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Китай, коронавирус
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