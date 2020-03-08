Китайский коронавирус. Самое актуальное на 8 марта

Число заразившихся новым коронавирусом превысило 105 тыс. человек, власти Италии из-за вспышки заболевания закрыли 14 провинций. Главное — в материале РБК

По данным Всемирной организации здравоохранения на 7 марта, за пределами Китая уже выявлены 21 110 инфицированных, за сутки подтверждены 3633 новых случая. Случаи заражения обнаружены в 93 странах (плюс пять за сутки), за пределами Китая от коронавируса скончались 413 (плюс 78 за сутки) человек. Число выздоровевших от коронавирусной инфекции во всем мире превысило 57 тыс. человек, сообщила Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зарегистрированы 80 695 подтвержденных случаев заболевания. Число заразившихся во всем мире, согласно данным SCMP, составляет 105 024 человека.

В субботу власти объявили о четырех новых случаях заражения, зафиксированных в России. Это три человека в Липецке и один в Санкт-Петербурге.

По данным управления здравоохранения Липецкой области, заразившимися оказались мужчина и две женщины, которые приехали из Италии в Россию на своем автомобиле. Больных поместили в отдельные боксы в местной инфекционной больнице, их состояние «ближе к удовлетворительному», сообщили региональные власти.

Власти рекомендовали россиянам, вернувшимся из семи стран — Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Испании, Франции и Германии, соблюдать режим двухнедельной изоляции.



Ситуация в других странах

В Италии из-за вспышки коронавируса до 3 апреля закрыли на въезд и выезд Ломбардию и еще 14 провинций.

В Нью-Йорке из-за распространения нового коронавируса объявили чрезвычайное положение. По словам губернатора штата Эндрю Куомо, число подтвержденных случаев заражения в Нью-Йорке составило 89.

В Египте коронавирус обнаружили у 45 пассажиров круизного лайнера Luxor Nile. Россиян среди заразившихся нет.

Положительный результат на коронавирус показали анализы, взятые у одного из посетителей конференции с участием президента США Дональда Трампа и вице-президента Майкла Пенса. С ними, по словам организаторов мероприятия, заболевший не контактировал.

За сутки в Южной Корее от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 50 человек. В стране, где произошла вспышка заболевания, число заразившихся превысило 7 тыс.

В Китае обрушился отель, в котором находились отправленные на карантин из-за коронавируса граждане. Из-под завалов спасатели извлекли 50 человек, двое из них погибли.

Эпидемия вируса сказалась на китайской торговле: импорт сократился на 4%, а экспорт — сразу на 17,2% в долларовом выражении. Власти страны напрямую связали падение с коронавирусом. При этом товарооборот между Россией и Китаем вырос.