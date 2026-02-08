Стало известно, кто представит Украину на «Евровидении-2026»

Украину на «Евровидении-2026» представит группа LELÉKA, она выступит с песней Ridnym. 70-й, юбилейный, песенный конкурс в этом году будет принимать Вена

Украину на «Евровидении-2026» представит украинско-немецкий фолк-джазовый ансамбль LELÉKA, сообщает РБК-Украина. 7 февраля состоялся финал Нацотбора на 70-й, юбилейный, песенный конкурс. LELÉKA выступит с песней Ridnym.

Среди финалистов отбора на «Евровидение» были Valeriya Force, Molodi, Monokate, The Elliens, LAUD, LELÉKA, Mr. Vel, KHAYAT, Jerry Heil и ЩукаРиба. Букмекеры главной претенденткой на победу называли Jerry Heil. Второе место они отдавали LELÉKA, а третье — Monokate.

Конкурс «Евровидение» в этом году будет принимать Вена. Это право Австрия получила после победы исполнителя JJ (Йоханнеса Пича) с композицией «Wasted Love» на конкурсе в Базеле в 2025 году. Первый полуфинал запланирован на 12 мая, второй — на 14-е, а гранд-финал — на 16-е.

В 2022 году на «Евровидении» победила украинская рэп-фолк-группа Kalush Orchestra с песней Stefania. В прошлом году украинская Ziferblat заняла девятую строчку.

Россия последние четыре года не участвовала в «Евровидении», организаторы отстранили ее после начала военных действий на Украине. Российский аналог международного конкурса песни под названием «Интервидение» прошел в сентябре прошлого года в Москве.