Как люди пытались эвакуироваться из горящего здания Электрозавода. Видео
Пожар произошел в здании бывшего Электрозавода на востоке Москвы. По информации МЧС, 80 человек спасли пожарные, еще 120 эвакуировались самостоятельно.
На опубликованных кадрах видно, как люди бегут по задымленным внутренним помещениям на улицу, некоторые из них начинают кашлять. ТАСС писал со ссылкой на оперативные службы, что люди просили о помощи из окон верхних этажей. В МЧС подтвердили, что спасатели применяли подъемные и другие специализированные механизмы.
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