Депздрав: три человека госпитализированы после пожара в здании Электрозавода

Три человека попали в больницу после пожара в здании Электрозавода

Они отравились продуктами горения. Состояние госпитализированных «не тяжелое, угрозы для жизни нет», сказали в депздраве

Фото: moscowproc / Telegram

Video

Три человека госпитализированы в результате пожара в здании бывшего Электрозавода на востоке Москвы, сообщили РБК в столичном департаменте здравоохранения. Они отравились продуктами горения.

«Из обратившихся за медицинской помощью три человека госпитализируются в НИИ им. Склифосовского с отравлением продуктами горения. Состояние их не тяжелое, угрозы для жизни нет. Медики продолжают оставаться на месте пожара на случай последующих обращений», — сказали там.

В оперативных службах ТАСС сообщили, что пострадали восемь человек. По данным МЧС, спасены около 80 человек, еще 120 эвакуировались.

Пожар начался в пятиэтажном административном здании, сообщило МЧС. Людей с верхних этажей спасают с помощью подъемных механизмов. По данным ТАСС и «РИА Новости», площадь пожара составила 100 кв. м. Здание заволокло дымом.

Причиной могло стать короткое замыкание в электрооборудовании, сказали «РИА Новости» в экстренных службах.

Следственный комитет начал проверку.