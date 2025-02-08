Три человека попали в больницу после пожара в здании Электрозавода
Три человека госпитализированы в результате пожара в здании бывшего Электрозавода на востоке Москвы, сообщили РБК в столичном департаменте здравоохранения. Они отравились продуктами горения.
«Из обратившихся за медицинской помощью три человека госпитализируются в НИИ им. Склифосовского с отравлением продуктами горения. Состояние их не тяжелое, угрозы для жизни нет. Медики продолжают оставаться на месте пожара на случай последующих обращений», — сказали там.
В оперативных службах ТАСС сообщили, что пострадали восемь человек. По данным МЧС, спасены около 80 человек, еще 120 эвакуировались.
Пожар начался в пятиэтажном административном здании, сообщило МЧС. Людей с верхних этажей спасают с помощью подъемных механизмов. По данным ТАСС и «РИА Новости», площадь пожара составила 100 кв. м. Здание заволокло дымом.
Причиной могло стать короткое замыкание в электрооборудовании, сказали «РИА Новости» в экстренных службах.
Следственный комитет начал проверку.
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