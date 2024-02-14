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Политика ,  
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Путин подписал закон о расширении обязательной геномной регистрации

Путин подписал закон об обязательном взятии ДНК близких пропавших без вести
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Президент Владимир Путин подписал закон о расширении обязательной геномной регистрации, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон расширяет перечень лиц, которые подлежат обязательной геномной регистрации, то есть взятию образца ДНК. Теперь ее будут проводить у родственников людей, которые числятся пропавшими без вести. Кроме того, закон установит сроки хранения геномной информации: ее будут хранить до установления местонахождения лица, пропавшего без вести, но не более 70 лет.

За проведение геномной регистрации будут отвечать органы предварительного следствия и дознания совместно с подразделениями органов внутренних дел.

Необходимость закона объяснили высоким числом лиц, пропавших без вести, и неопознанных трупов. Он вступит в силу спустя 90 дней после его официального опубликования.

Госдума приняла закон об обязательной геномной регистрации осужденных
Общество
Фото:Максим Захаров / РИА Новости

В феврале 2023 года Путин подписал закон об обязательной геномной регистрации всех осужденных, которые отбывают наказание в виде лишения свободы, подозреваются и обвиняются в совершении преступления, а также для тех, кто попал под административный арест.

Ранее образцы ДНК брали только у осужденных по тяжким статьям и за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

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Теги
Владимир Путин законы геномная регистрация
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