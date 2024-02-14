Путин подписал закон о расширении обязательной геномной регистрации
Президент Владимир Путин подписал закон о расширении обязательной геномной регистрации, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон расширяет перечень лиц, которые подлежат обязательной геномной регистрации, то есть взятию образца ДНК. Теперь ее будут проводить у родственников людей, которые числятся пропавшими без вести. Кроме того, закон установит сроки хранения геномной информации: ее будут хранить до установления местонахождения лица, пропавшего без вести, но не более 70 лет.
За проведение геномной регистрации будут отвечать органы предварительного следствия и дознания совместно с подразделениями органов внутренних дел.
Необходимость закона объяснили высоким числом лиц, пропавших без вести, и неопознанных трупов. Он вступит в силу спустя 90 дней после его официального опубликования.
В феврале 2023 года Путин подписал закон об обязательной геномной регистрации всех осужденных, которые отбывают наказание в виде лишения свободы, подозреваются и обвиняются в совершении преступления, а также для тех, кто попал под административный арест.
Ранее образцы ДНК брали только у осужденных по тяжким статьям и за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
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