Здание ФСБ в Петербурге попытались поджечь
Вечером 7 февраля мужчина попытался поджечь здание управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, которое находится на Литейном проспекте в Петербурге, его задержали, сообщают 78.ru и «Фонтанка».
По данным последней, задержанным оказался 22-летний петербуржец, студент Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, который планировал стать химиком. Он кинул в здание УФСБ «коктейль Молотова» по указанию мошенников, которые сначала завладели деньгами молодого человека, а затем под видом сотрудников спецслужб обещали вернуть деньги, если тот проверит бдительность «коллег по ФСБ», пишет газета.
Телеграм-канал Shot уточняет, что задержанный был в капюшоне и маске и снимал попытку поджога на телефон.
По данным «Фонтанки», возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК, максимальное наказание — вплоть до пожизненного заключения).
В декабре по всей России, в том числе в Петербурге, зафиксировали волну поджогов административных зданий и банкоматов: с 18 по 26 декабря МВД зарегистрировало 55 попыток поджогов и подрывов, за этот же период сотрудниками полиции были задержаны 44 подозреваемых в этих преступлениях.
В МВД рассказали, что исполнителями преступлений в большинстве случаев стали люди пожилого возраста, но среди задержанных оказались и школьники со студентами, «искавшие возможность легкого заработка». По версии ведомства, подозреваемые действовали по указанию «анонимных кураторов», в некоторых случаях это были мошенники, которые сначала «завладевали средствами граждан, а затем предлагали вернуть похищенное при условии выполнения определенных поручений».
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