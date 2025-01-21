При попытке поджога военкомата в Барнауле задержали студента
В Барнауле задержали студента одного из средних специальных учебных заведений за попытку поджога военкомата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.
По данным ведомства, 17-летний гражданин России действовал по заданию украинских кураторов. Он пытался поджечь здание военкомата, используя самодельное устройство с зажигательной смесью.
Попытка теракта была пресечена оперативными сотрудниками ФСБ. Подозреваемого задержали на месте преступления возле здания военного комиссариата. В настоящее время ведется расследование.
Поджоги военкоматов в регионах России фиксируют с начала военной операции на Украине. В октябре 2024 года в Москве студент Ибрагим Оруджев получил 16 лет лишения свободы за обучение терроризму и попытку поджога военкомата.
С апреля 2022-го по ноябрь 2023 года он изучал материалы, связанные с запрещенными террористическими организациями, осваивал навыки проведения терактов, изготовления зажигательной смеси и обращения с оружием. В ноябре 2023 года Оруджев обследовал здание военкомата, по утверждению прокуратуры, планируя его поджог, но был задержан.
Суд признал его виновным в обучении терроризму и приготовлении к теракту. Три года он проведет в тюрьме, остальные 13 лет — в колонии строгого режима.
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