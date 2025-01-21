 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

При попытке поджога военкомата в Барнауле задержали студента

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

В Барнауле задержали студента одного из средних специальных учебных заведений за попытку поджога военкомата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

По данным ведомства, 17-летний гражданин России действовал по заданию украинских кураторов. Он пытался поджечь здание военкомата, используя самодельное устройство с зажигательной смесью.

Попытка теракта была пресечена оперативными сотрудниками ФСБ. Подозреваемого задержали на месте преступления возле здания военного комиссариата. В настоящее время ведется расследование.

Дело о попытке поджечь военкомат квалифицировали как терроризм
Общество
Военный комиссариат Ленинградской области

Поджоги военкоматов в регионах России фиксируют с начала военной операции на Украине. В октябре 2024 года в Москве студент Ибрагим Оруджев получил 16 лет лишения свободы за обучение терроризму и попытку поджога военкомата.

С апреля 2022-го по ноябрь 2023 года он изучал материалы, связанные с запрещенными террористическими организациями, осваивал навыки проведения терактов, изготовления зажигательной смеси и обращения с оружием. В ноябре 2023 года Оруджев обследовал здание военкомата, по утверждению прокуратуры, планируя его поджог, но был задержан.

Суд признал его виновным в обучении терроризму и приготовлении к теракту. Три года он проведет в тюрьме, остальные 13 лет — в колонии строгого режима.

Следите за инаугурацией Трампа в Telegram

В машине Гоши Куценко нашли тело женщины

Как мошенники могут взломать Telegram через QR-код

Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли

Как возвращение Трампа повлияет на транснациональные компании в России

Платежная нагрузка на россиян по кредитам и займам выросла до рекордных значений

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Минфин отреагировал на предложение продавать алкоголь навынос в ресторанах

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Названы районы-лидеры Москвы по росту цен на жилье

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Барнаул Алтайский край поджог военкомат ФСБ
Материалы по теме
Петербуржца арестовали на два месяца за поджог военкомата
Политика
Прокурор попросил 28 лет для крановщика за поджог военкомата
Политика
В Харькове двух студентов ПТУ обвинили в диверсии за поджоги военкоматов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 105,05 (+0,18) Инвестиции, 20 янв, 19:07 Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 101,96 (-0,46) Инвестиции, 20 янв, 19:07
«Ъ» узнал о второй за полгода смене гендиректора в Gloria JeansБизнес, 08:56
В чем соврал Трамп во время инаугурацииПолитика, 08:55
5 карточек-предостережений для плательщиков УСН в 2025 годуPro, 08:48
Супружеская пара пострадала при атаке дрона в Белгородской областиОбщество, 08:42
При попытке поджога военкомата в Барнауле задержали студентаОбщество, 08:34
Третья ракетка мира Гауфф не смогла выйти в полуфинал Australian OpenСпорт, 08:33
«Зенит» сделал крупнейшую покупку за пять лет. Топ дорогих трансферов РПЛСпорт, 08:26
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Три человека погибли при пожаре на горнолыжном курорте в ТурцииОбщество, 08:26
Финансовое чудо: правая рука Джека Ма раскрывает секреты успеха AlibabaPro, 08:23
Аэропорты Ульяновска и Казани открыли для полетовОбщество, 08:15
Власти понизили план по инвестициям на фоне высокой ставкиЭкономика, 08:00
Минобороны сообщило о перехвате 55 дронов над РоссиейПолитика, 07:56
В Днепре прогремели взрывыПолитика, 07:37
РЖД усилили контроль за ремонтом грузовых вагоновБизнес, 07:30