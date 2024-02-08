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Путин предложил увеличить выплаты академикам РАН до ₽200 тыс.

Президент Путин предложил удвоить выплаты академикам РАН до 200 тыс. руб.
Путин предложил увеличить зарплаты академикам до 200 тыс. руб., а членам-корреспондентам — до 100 тыс. руб. В 2021 году президент РАН говорил о нереализации указа о доведении выплат до 200% от средних по региону
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Президент России Владимир Путин предложил удвоить выплаты академикам РАН до 200 тыс. руб.

«Предлагаю здесь дополнительные решения, а именно: удвоить размер таких выплат по сравнению с 2023 годом <...> Академик ежемесячно должен будет получать 200 тыс. руб., член-кор — 100 тыс. руб.», — заявил он в ходе мероприятия, посвященного 300-летию РАН. Его трансляцию вел «Первый канал».

По словам главы государства, в 2024 году расходы федерального бюджета на финансирование РАН по сравнению с прошлым годом выросли практически на треть, до почти 6 млрд руб., а ежемесячные выплаты академикам и членам-корреспондентам — в полтора раза. «Считаю, что этого недостаточно», — заявил Путин.

Согласно майским указам президента от 2012 года, зарплата ученых должна быть доведена до 200% от средних по региону. Однако в 2021 году сотрудница Института цитологии и генетики СО РАН Анастасия Проскурина рассказала Путину, что получает 32 тыс. руб. вместе с надбавками. Министр финансов Антон Силуанов в ответ на это заявил о соответствии двукратному уровню по региону зарплат ученых в Новосибирской области. По его словам, в 2020 году их размер составлял 67,2 тыс.руб. Силуанов предположил, что нарушения существуют в конкретном учреждении. В свою очередь президент РАН Александр Сергеев отмечал, что в 2021 году показатели зарплат реализованы не были.

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В мае 2023 года вице-президент РАН, председатель СО РАН Валентин Пармон называл «дискриминационной» зарплату российских ученых. По его словам, страна за последние пять лет потеряла 50 тыс. научных сотрудников. Пармон предположил, что для привлечения специалистов и развития страны необходимо кратное увеличение финансирования исследований.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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