Путин предложил увеличить выплаты академикам РАН до ₽200 тыс.

Путин предложил увеличить зарплаты академикам до 200 тыс. руб., а членам-корреспондентам — до 100 тыс. руб. В 2021 году президент РАН говорил о нереализации указа о доведении выплат до 200% от средних по региону

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Президент России Владимир Путин предложил удвоить выплаты академикам РАН до 200 тыс. руб.

«Предлагаю здесь дополнительные решения, а именно: удвоить размер таких выплат по сравнению с 2023 годом <...> Академик ежемесячно должен будет получать 200 тыс. руб., член-кор — 100 тыс. руб.», — заявил он в ходе мероприятия, посвященного 300-летию РАН. Его трансляцию вел «Первый канал».

По словам главы государства, в 2024 году расходы федерального бюджета на финансирование РАН по сравнению с прошлым годом выросли практически на треть, до почти 6 млрд руб., а ежемесячные выплаты академикам и членам-корреспондентам — в полтора раза. «Считаю, что этого недостаточно», — заявил Путин.

Согласно майским указам президента от 2012 года, зарплата ученых должна быть доведена до 200% от средних по региону. Однако в 2021 году сотрудница Института цитологии и генетики СО РАН Анастасия Проскурина рассказала Путину, что получает 32 тыс. руб. вместе с надбавками. Министр финансов Антон Силуанов в ответ на это заявил о соответствии двукратному уровню по региону зарплат ученых в Новосибирской области. По его словам, в 2020 году их размер составлял 67,2 тыс.руб. Силуанов предположил, что нарушения существуют в конкретном учреждении. В свою очередь президент РАН Александр Сергеев отмечал, что в 2021 году показатели зарплат реализованы не были.