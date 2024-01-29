Biocad подала в суд на замглавы Минздрава
Фармацевтическая компания «Биокад» подала иск в арбитражный суд против замминистра здравоохранения Сергея Глаголева, карточка дела опубликована в электронной базе. Первым на это обратил внимание Forbes.
«Биокад» настаивает на проведении комиссии Минздрава для внесения ее лекарств для терапии рассеянного склероза в перечни жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) и лекарственных средств для высокозатратных нозологий.
Пресс-служба компании пояснила изданию, что добавление новых препаратов позволяет применять последние достижения науки и практики.
«Так как на протяжении более чем полугода не удалось прийти хоть к какому-то видимому результату в части рассмотрения поданных досье, компания была вынуждена использовать все доступные способы защиты своих интересов и интересов российских пациентов», — добавили в «Биокаде».
Глаголев возглавляет комиссию по формированию перечней жизненно важных лекарственных препаратов. В последний раз комиссия проводила заседания почти год назад — в прошлом феврале. В результате перечень в последний раз обновлялся в июне 2023 года, причем только за счет новых форм имеющихся в нем лекарств, отмечают в «Биокаде». Нерассмотренными остаются 32 заявки разных производителей. Препараты, не включенные в эти перечни, закупаются на гостендерах ограниченно.
«Биокад» по этой причине не может добиться включения в перечень двух препаратов для лечения рассеянного склероза «Ивлизи» на основе дивозилимаба и сампэгинтерферон бета-1а. Они были зарегистрированы еще прошлой весной.
В конце января «Биокад» подала жалобу в ФАС, обвинив Глаголева в бездействии и попросив привлечь его к административной ответственности, выяснил «Коммерсантъ». Компания заявила, что заседания должны проводиться раз в квартал, и обвинила замминистра в препятствовании доступу пациентов к отечественным препаратам, создавая тем самым предпочтительные условия иностранным поставщикам лекарств. «Встает резонный вопрос: а действительно ли стране необходимы российские инновационные препараты, или проще остановиться на копировании иностранных молекул?», — указал председатель совета директоров Дмитрий Морозов в открытом письме на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.
Минздрав подчеркивает, что соблюдает установленные временные рамки — они предполагают проведение заседаний не реже раза в год.
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