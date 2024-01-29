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Biocad подала в суд на замглавы Минздрава

Biocad подала в суд на замглавы Минздрава Глаголева и обвинила его в бездействии
«Биокад» через суд потребовала провести заседание комиссии Минздрава о расширении перечня жизненно важных препаратов. Компания настаивает, что министерство мешает внедрению российских инноваций. Минздрав отвергает обвинения

Фармацевтическая компания «Биокад» подала иск в арбитражный суд против замминистра здравоохранения Сергея Глаголева, карточка дела опубликована в электронной базе. Первым на это обратил внимание Forbes.

«Биокад» настаивает на проведении комиссии Минздрава для внесения ее лекарств для терапии рассеянного склероза в перечни жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) и лекарственных средств для высокозатратных нозологий.

Пресс-служба компании пояснила изданию, что добавление новых препаратов позволяет применять последние достижения науки и практики.

«Так как на протяжении более чем полугода не удалось прийти хоть к какому-то видимому результату в части рассмотрения поданных досье, компания была вынуждена использовать все доступные способы защиты своих интересов и интересов российских пациентов», — добавили в «Биокаде».

Минздрав ответил на жалобу о преференциях зарубежным поставщикам лекарств
Общество
Фото:Jon Cherry / Getty Images

Глаголев возглавляет комиссию по формированию перечней жизненно важных лекарственных препаратов. В последний раз комиссия проводила заседания почти год назад — в прошлом феврале. В результате перечень в последний раз обновлялся в июне 2023 года, причем только за счет новых форм имеющихся в нем лекарств, отмечают в «Биокаде». Нерассмотренными остаются 32 заявки разных производителей. Препараты, не включенные в эти перечни, закупаются на гостендерах ограниченно.

«Биокад» по этой причине не может добиться включения в перечень двух препаратов для лечения рассеянного склероза «Ивлизи» на основе дивозилимаба и сампэгинтерферон бета-1а. Они были зарегистрированы еще прошлой весной.

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В конце января «Биокад» подала жалобу в ФАС, обвинив Глаголева в бездействии и попросив привлечь его к административной ответственности, выяснил «Коммерсантъ». Компания заявила, что заседания должны проводиться раз в квартал, и обвинила замминистра в препятствовании доступу пациентов к отечественным препаратам, создавая тем самым предпочтительные условия иностранным поставщикам лекарств. «Встает резонный вопрос: а действительно ли стране необходимы российские инновационные препараты, или проще остановиться на копировании иностранных молекул?», — указал председатель совета директоров Дмитрий Морозов в открытом письме на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.

Минздрав подчеркивает, что соблюдает установленные временные рамки — они предполагают проведение заседаний не реже раза в год.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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