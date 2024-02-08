В Японии назвали причину задымления на АЭС «Цуруга»
Задымление в турбинном зале остановленного первого энергоблока японской АЭС «Цуруга» (префектура Фукуи в центральной части Японии) произошло из-за короткого замыкания и возгорания в системе вентиляции. Об этом сообщает NHK со ссылкой на заявление Japan Atomic Power Company (JAPC), которой принадлежат оба энэргоблока «Цуруги».
В компании уточнили, что в 6:30 (0:30 мск) специалисты обнаружили дым и искры, исходящие из «вытяжного вентилятора», который выдувал воздух из реактора. Оборудование было немедленно выключено, а небольшое возгорание было быстро локализовано. Радиационный фон на АЭС нормальный.
JAPC пообещала провести расследование инцидента.
Первый реактор на АЭС «Цуруга» был построен в 1970 году и является старейшим коммерческим реактором в Японии. Он был остановлен для проверки безопасности в январе 2011 года, а спустя четыре года JAPC объявила, что «Цуруга-1» будет выведена из эксплуатации. Управление по ядерному регулированию (NRA) заключило, что на станции имеется активная неисправность и перезапуск первого блока невозможен.
Ранее в феврале на японской АЭС «Фукусима-1» произошла утечка воды, в которой были радиоактивные материалы. Она случилась, когда остановленную очистительную установку промывали пресной водой. Авария была обнаружена сотрудниками станции около 9:00 по местному времени (3:00 мск). Вода вытекала из оборудования, которое используется для очистки загрязненной воды. Рабочие установили, что десять из 16 клапанов, которые должны были находиться в закрытом состоянии, оказались открыты.
По оценке компании Tokyo Electric Power Company (ТЕРСО), в окружающую среду попало 5,5 т радиоактивной воды, большая ее часть, предположительно, впиталась в почву. Тем не менее первичный мониторинг дренажных каналов недалеко от места сброса не выявил существенных отклонений от нормы.
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