 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Японии назвали причину задымления на АЭС «Цуруга»

JAPC: причиной задымления на японской АЭС «Цуруга» стало короткое замыкание
Короткое замыкание в «вытяжном вентиляторе» стало причиной задымления на японской АЭС «Цуруга», сообщили в компании-владельце АЭС. Там подчеркнули, что небольшое возгорание было быстро локализовано, радиационный фон нормальный
АЭС &laquo;Цуруга&raquo;
АЭС «Цуруга» (Фото: Wikimedia Commons )

Задымление в турбинном зале остановленного первого энергоблока японской АЭС «Цуруга» (префектура Фукуи в центральной части Японии) произошло из-за короткого замыкания и возгорания в системе вентиляции. Об этом сообщает NHK со ссылкой на заявление Japan Atomic Power Company (JAPC), которой принадлежат оба энэргоблока «Цуруги».

В компании уточнили, что в 6:30 (0:30 мск) специалисты обнаружили дым и искры, исходящие из «вытяжного вентилятора», который выдувал воздух из реактора. Оборудование было немедленно выключено, а небольшое возгорание было быстро локализовано. Радиационный фон на АЭС нормальный.

JAPC пообещала провести расследование инцидента.

Первый реактор на АЭС «Цуруга» был построен в 1970 году и является старейшим коммерческим реактором в Японии. Он был остановлен для проверки безопасности в январе 2011 года, а спустя четыре года JAPC объявила, что «Цуруга-1» будет выведена из эксплуатации. Управление по ядерному регулированию (NRA) заключило, что на станции имеется активная неисправность и перезапуск первого блока невозможен.

В Японии произошло задымление на остановленной АЭС
Технологии и медиа
АЭС &laquo;Цуруга&raquo;

Ранее в феврале на японской АЭС «Фукусима-1» произошла утечка воды, в которой были радиоактивные материалы. Она случилась, когда остановленную очистительную установку промывали пресной водой. Авария была обнаружена сотрудниками станции около 9:00 по местному времени (3:00 мск). Вода вытекала из оборудования, которое используется для очистки загрязненной воды. Рабочие установили, что десять из 16 клапанов, которые должны были находиться в закрытом состоянии, оказались открыты.

По оценке компании Tokyo Electric Power Company (ТЕРСО), в окружающую среду попало 5,5 т радиоактивной воды, большая ее часть, предположительно, впиталась в почву. Тем не менее первичный мониторинг дренажных каналов недалеко от места сброса не выявил существенных отклонений от нормы.

Такер Карлсон анонсировал интервью с Путиным. Полная версия видео

Конкурентка Трампа проиграла на праймериз графе «против всех»

Названы убытки Carlsberg от ухода из России

CAS опубликовал мотивировку дисквалификации фигуристки Валиевой. Документ

«Почта России» прекратила наземную доставку в 24 страны Европы

Бывший глава Большого театра получил новую работу

Российские ученые получили образцы льда возрастом более 1,2 млн лет. Фото

Новый российский автомобиль «Атом». Опубликованы первые фото

Расчетный депозитарий СПБ Биржи добился разблокировки активов. Подробности

Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Япония АЭС задымление короткое замыкание
Материалы по теме
Гросси заявил об улучшении ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС
Политика
В Японии произошло задымление на остановленной АЭС
Технологии и медиа
На аварийной АЭС «Фукусима» произошла утечка радиоактивной воды
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 98,09 (+0,65) Инвестиции, 07 фев, 17:10 Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 91,15 (+0,47) Инвестиции, 07 фев, 17:10
ПСБ расширил до 2 000 устройств банкоматную сеть в новых регионах Пресс-релиз, 13:26
Путин и Си Цзиньпин поговорили перед китайским Новым годом Политика, 13:25
В Кремле рассказали об ожиданиях от интервью Путина Карлсону Политика, 13:21
Битва со стихией: как управляющие компании справляются со снегопадами Недвижимость, 13:18
СК назвал причастных к обстрелу пекарни в Лисичанске Политика, 13:18
Sky Sports узнал о призыве 12 стран к ФИФА отстранить Израиль Спорт, 13:10
Палестинская оппозиция обвинила Аббаса в попытках узурпировать власть Политика, 13:05
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как в Москве убирают последствия после «Ольги» Общество, 13:05
НДС при экспорте в Казахстан и Киргизию нулевой: кто заплатит 20% Pro, 13:01
Надеждину отказали в регистрации в качестве кандидата в президенты Политика, 12:56
Bloomberg увидел признаки опалы в отношении экс-главы Минобороны Китая Политика, 12:55
«Биннофарм Групп» в 2023 году увеличили выпуск лекарственных препаратов Пресс-релиз, 12:55
Российским спортсменам решили сделать электронные паспорта Спорт, 12:51
Украинские военные пожаловались на массовую нехватку людей Политика, 12:49