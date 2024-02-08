В Японии произошло задымление на остановленной АЭС

В турбинном зале остановленного первого энергоблока японской АЭС «Цуруга», которая находится в префектуре Фукуи, произошло задымление, передает телеканал NHK.

«По данным пожарной службы, около 6:30 утра (0:30 мск. — РБК) 8 февраля сотрудник сообщил о «дыме, идущем из машинного зала» энергоблока № 1 атомной электростанции», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших в результате инцидента нет, Агентство по атомной энергетики Японии и пожарная служба занимаются уточнением обстоятельств происшествия. На первом энергоблоке АЭС «Цуруга» с 2017 года проводят работы по демонтажу.

7 февраля на японской АЭС «Фукусима-1» произошла утечка воды, в которой были радиоактивные материалы. Она случилась, когда остановленную очистительную установку промывали пресной водой. Авария была обнаружена сотрудниками станции около 9:00 по местному времени (3:00 мск). Вода вытекала из оборудования, которое используется для очистки загрязненной воды. Рабочие установили, что десять из шестнадцати клапанов, которые должны были находиться в закрытом состоянии, оказались открыты.

По оценке компании Tokyo Electric Power Company (ТЕРСО), в окружающую среду попало 5,5 т радиоактивной воды, большая ее часть, предположительно, впиталась в почву. Тем не менее первичный мониторинг дренажных каналов недалеко от места сброса не выявил существенных отклонений от нормы.