Как в Москве убирают последствия после «Ольги»
В Москве убирают последствия снегопада, который шел последние сутки. Всего циклоном «Ольга» в регион принесло более 60% месячной нормы снега. В некоторых районах города сугробы выросли на 18–20 см, заявляли власти города. Высота сугробов достигла рекордных для 8 февраля 60 см. Последний раз в этот день сугробы вырастали до 58 см 25 лет назад, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
На уборку снега в столице вывели порядка 150 тыс. человек и 14 тыс. единиц техники.
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