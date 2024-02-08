Появились кадры с уборкой снега в Москве после сильного снегопада

Как в Москве убирают последствия после «Ольги»

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В Москве убирают последствия снегопада, который шел последние сутки. Всего циклоном «Ольга» в регион принесло более 60% месячной нормы снега. В некоторых районах города сугробы выросли на 18–20 см, заявляли власти города. Высота сугробов достигла рекордных для 8 февраля 60 см. Последний раз в этот день сугробы вырастали до 58 см 25 лет назад, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На уборку снега в столице вывели порядка 150 тыс. человек и 14 тыс. единиц техники.