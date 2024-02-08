Фургал назвал обвинения в хищении активов МСП Банка «дымовой завесой»

По делу проходят еще девять человек. Следствие считает, что с 2018 по 2020 год фигуранты похитили и впоследствии легализовали более 2 млрд руб., принадлежащих МСП Банку

Сергей Фургал (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Бабушкинском суде не признал вину по обвинению в хищении активов МСП Банка.

«Я не совершал никаких преступлений и не имел намерений их совершать. Все сказанное прокурором при оглашении обвинительного заключения — это дымовая завеса», — заявил он (цитата по ТАСС).

Фургал отметил, что не совершал того, что ему вменяют, либо эти действия были законной административной деятельностью по развитию малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае. По словам экс-губернатора, хотя ему и другим фигурантам вменяют хищение денег, на деле «все кредиты были возвращены, а получившее их предприятие вышло из банкротного состояния, нарастило производство и налоговые выплаты».

В феврале 2023 года Люберецкий городской суд Московской области приговорил экс-губернатора Хабаровского края к 22 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в организации убийства двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова в 2004 и в 2005 годах, а также в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и незаконном обороте оружия.

Второе уголовное дело связано с хищением активов МСП Банка. Помимо Сергея Фургала по нему проходят еще девять человек. В числе подсудимых оказались сотрудники дальневосточной группы компаний «Торэкс»: бывший консультант по финансовым вопросам Юрий Золочевский и юрист Николай Шухов. Под арестом также находятся главный бухгалтер группы Галина Алейникова, финансовый директор Владислав Кармашков, заместитель директора по безопасности входившего в группу сталеплавильного завода «Амурсталь» Дмитрий Козлов и двое руководителей сотрудничавших с заводом ООО «Дальневосточный монолит» и ООО «Строитель» — Евгений Аверьянов и Геннадий Савочкин. Еще двое подсудимых находятся под домашним арестом — экс-председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов и бывший заместитель главбуха «Торэкса» Светлана Осипенко.

Все они, включая Фургала, «в зависимости от роли и степени участия» обвиняются в мошенничестве (ст. 159 УК), мошенничестве путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 159.1 УК), легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК), злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК), создании преступного сообщества (ст. 210 УК) и незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК).

Следствие считает, что с 2018 по 2020 год фигуранты похитили и впоследствии легализовали более 2 млрд руб., принадлежащих МСП Банку, а также $8,7 млн иностранной компании «Глобал Меткорп Лимитед». Кроме того, обвиняемые пытались похитить имущество на сумму более 1,2 млрд руб. у компании «Торэкс-Хабаровск».

В декабре прошлого года Бабушкинский суд отказался возвращать дело Фургала о хищении активов МСП Банка на доследование в прокуратуру,