Прокурор потребовал признать экстремистским движение «Я/Мы Сергей Фургал»

Протесты под этим лозунгом проходили во второй половине 2020 года на протяжении нескольких месяцев. Они начались после задержания экс-губернатора Хабаровского края Фургала, которого признали виновным в организации заказных убийств

Сергей Фургал (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Прокурор Хабаровского края потребовал признать экстремистским движение «Я/Мы Сергей Фургал» и запретить его деятельность в России. Как сообщил Минюст, иск 22 февраля рассмотрит Хабаровский краевой суд.

Этот лозунг использовался во время несанкционированных протестов в регионе во второй половине 2020 года. Протесты спровоцировало уголовное дело в отношении экс-губернатора региона от ЛДПР Сергея Фургала — его обвинили в убийствах и покушениях, которые были совершены в 2004–2005 годах. Президент Владимир Путин отправил Фургала в отставку 20 июля 2020 года. Акции продолжались несколько месяцев, участники требовали провести гласный и открытый суд, а также выкладывали в сеть посты с тегом #ямысергейфургал.

В феврале 2023 года экс-губернатора приговорили к 22 годам колонии строгого режима по делу об организации заказных убийств и о покушении на убийство в начале 2000-х годов. Срок был назначен по совокупности совершенных преступлений.

В марте прошлого года ФСБ сообщила о задержании активистки движения «Я/Мы Сергей Фургал» из Хабаровска за госизмену. Спецслужба заявила, что она переводила деньги ВСУ.