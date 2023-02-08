Британская почта презентовала первые марки с портретом Карла III

Портрет Карла III появится на стандартных марках четырех цветов — пурпурного, зеленого, аквамарин и темно-зеленого, предназначенных для оплаты почтовых отправлений разной стоимости

Фото: @RoyalMail / Twitter

В Великобритании представили первые стандартные почтовые марки с портретом короля Карла III. В сообщении Royal Mail отмечается, что для марок было использовано изображение монарха, размещенное на монетах. Созданный Мартином Дженнингсом портрет изображает левый профиль Карла III, а Елизавета II на марках и монетах смотрела вправо. Согласно британской традиции, лицо каждого нового монарха на монетах развернуто в сторону, противоположную той, в которую смотрел предыдущий правитель.

«Использование [на марках] изображения с монет — продолжение давней традиции, уходящей во времена создания в 1840 году «Черного пенни», — говорится в сообщении Royal Mail. «Черный пенни» — первая в истории почтовая марка с портретом королевы Виктории, имевшая номинал один пенс.

Портрет Карла III появится на стандартных марках четырех цветов: пурпурный, зеленый, аквамарин и темно-зеленый, — предназначенных для оплаты почтовых отправлений разной стоимости. Все марки станут доступны для предзаказа коллекционерами с 3 марта и поступят в продажу 4 апреля.

В сообщении Royal Mail отмечается, что выпущенные ранее марки с портретом Елизаветы II по-прежнему можно будет использовать на почте.

Коронация Карла III намечена на май 2023 года, так что первые марки с его портретом появятся в обращении до того, как он официально взойдет на британский престол.

В декабре 2022 года Банк Англии показал, как будут выглядеть банкноты с портретом Карла III, которые выпустят в обращение в середине 2024 года. Новые пластиковые банкноты номиналом £5, £10, £20 и £50 сохранят дизайн тех, которые используются сейчас, но вместо портрета Елизаветы II на их лицевой стороне появятся портрет ее сына и вензель нового монарха.