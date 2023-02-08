Британская почта презентовала первые марки с портретом Карла III

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 75,91 (-0,13) Инвестиции, 07 фев, 15:53 Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 70,89 (+0,29) Инвестиции, 07 фев, 15:53
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:56
Число погибших в Турции в результате землетрясения превысило 8, 5 тыс. Общество, 13:56
Николая Сванидзе вывели из искусственной комы Общество, 13:54
SEC усилит контроль за криптоиндустрей в 2023 году Крипто, 13:51
Заболеваемость COVID в России растет четыре недели подряд Общество, 13:48
Компании теряют миллионы из-за стресса сотрудников. Как это остановить Pro, 13:48
Как привлечь клиентов и увеличить продажи за счет вкусных блюд РБК и Черкизово, 13:46
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Посольство назвало отличительную черту землетрясения в Турции Общество, 13:43
Крупнейшее за десятки лет землетрясение в Турции и Сирии. Главное Общество, 13:41
Минздрав отправит в Турцию бригаду из 11 российских врачей Общество, 13:36
Власти сообщили об обсуждении с бизнесом добровольного взноса в бюджет Бизнес, 13:35
Как упростить рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 13:22
Британская почта презентовала первые марки с портретом Карла III Общество, 13:21
Бывший футболист сборной Украины умер в 46 лет Спорт, 13:19
Общество ,  
0 

Британская почта презентовала первые марки с портретом Карла III

Портрет Карла III появится на стандартных марках четырех цветов — пурпурного, зеленого, аквамарин и темно-зеленого, предназначенных для оплаты почтовых отправлений разной стоимости
Фото: @RoyalMail / Twitter
Фото: @RoyalMail / Twitter

В Великобритании представили первые стандартные почтовые марки с портретом короля Карла III. В сообщении Royal Mail отмечается, что для марок было использовано изображение монарха, размещенное на монетах. Созданный Мартином Дженнингсом портрет изображает левый профиль Карла III, а Елизавета II на марках и монетах смотрела вправо. Согласно британской традиции, лицо каждого нового монарха на монетах развернуто в сторону, противоположную той, в которую смотрел предыдущий правитель.

«Использование [на марках] изображения с монет — продолжение давней традиции, уходящей во времена создания в 1840 году «Черного пенни», — говорится в сообщении Royal Mail. «Черный пенни» — первая в истории почтовая марка с портретом королевы Виктории, имевшая номинал один пенс.

Портрет Карла III появится на стандартных марках четырех цветов: пурпурный, зеленый, аквамарин и темно-зеленый, — предназначенных для оплаты почтовых отправлений разной стоимости. Все марки станут доступны для предзаказа коллекционерами с 3 марта и поступят в продажу 4 апреля.

В сообщении Royal Mail отмечается, что выпущенные ранее марки с портретом Елизаветы II по-прежнему можно будет использовать на почте.

Коронация Карла III намечена на май 2023 года, так что первые марки с его портретом появятся в обращении до того, как он официально взойдет на британский престол.

В декабре 2022 года Банк Англии показал, как будут выглядеть банкноты с портретом Карла III, которые выпустят в обращение в середине 2024 года. Новые пластиковые банкноты номиналом £5, £10, £20 и £50 сохранят дизайн тех, которые используются сейчас, но вместо портрета Елизаветы II на их лицевой стороне появятся портрет ее сына и вензель нового монарха.

Читайте на РБК Pro
Смену бизнес-модели в России могут обложить налогом. Когда есть риск
Ребенок ругается матом: как на это реагировать родителям
Как эмбарго на нефтепродукты отразится на компаниях из России
«Теневой флот», Китай и Индия: как Россия минимизирует эффект от санкций
Авторы
Теги
Персоны
Евгений Калюков Евгений Калюков
Великобритания почта почтовые марки Карл III

Карл III Виндзор

Король Великобритании

14 ноября 1948 года
Материалы по теме
Елизавета II на британских монетах: пять профилей королевы
Общество
77 лет на купюрах: как менялись портреты Елизаветы II на валютах 30 стран
Общество
В Австралии решили не заменять Елизавету II королем Карлом III на купюрах
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter