Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии февраля в России

В столице самую большую зарплату предлагают кандидатам на должность руководителя по федеральным закупкам (344 тыс. руб.), в регионах — менеджерам, стоматологам и инженерам (от 150 тыс.)

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В феврале в российских городах среди самых высокооплачиваемых вакансий оказались разработчики ПО, менеджеры и врачи, следует из исследования сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого есть у РБК.

Аналитики изучили 103 тыс. вакансий в 16 российских городах. На первом месте по зарплате оказались:

В Москве — руководитель по федеральным закупкам (344 тыс. руб.);

в Санкт-Петербурге — директор по строительству (от 250 тыс. руб.);

в Волгограде — водитель категории E (130 тыс. руб.);

в Воронеже — менеджер по продажам B2B (100 тыс. — 170 тыс. руб.);

в Екатеринбурге — главный инженер (от 100 тыс. руб.);

в Казани — старший производитель работ (от 90,6 тыс. руб.);

в Краснодаре — ведущий менеджер по продажам (от 150 тыс. руб.);

в Красноярске — BIM-менеджер (от 120 тыс. руб.);

в Нижнем Новгороде — врач-невролог (от 100 тыс. руб.);

в Новосибирске — менеджер проектов IOT (от 100 тыс. руб.);

в Омске — менеджер по закупкам со знанием китайского языка (100 тыс. — 150 тыс. руб.)

в Перми — руководитель отдела продаж (от 150 тыс. руб.);

в Ростове-на-Дону — ведущий инженер-технолог в дорожном строительстве (от 160 тыс. руб.)

в Самаре — врач стоматолог-хирург-имплантолог (от 150 тыс. руб.);

в Уфе — директор филиала в компании в сфере обеспечения пожарной безопасности (150 тыс. — 160 тыс. руб.);

в Челябинске — программист «1С» (от 100 тыс. руб.).

Аналитики отмечают, что вакансии в сфере в сфере разработки ПО оказались в пятерке самых высокооплачиваемых в трех городах — Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Челябинске. В четырех — Нижнем Новгороде, Новосибирске, Екатеринбурге и Самаре — более высокооплачиваемыми оказались вакансии врачей. Также наиболее привлекательные зарплаты ожидают менеджеров по продажам — например, в Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Уфе.