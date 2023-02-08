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Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии февраля в России

Superjob назвал самые высокооплачиваемые вакансии февраля в 16 городах России
В столице самую большую зарплату предлагают кандидатам на должность руководителя по федеральным закупкам (344 тыс. руб.), в регионах — менеджерам, стоматологам и инженерам (от 150 тыс.)
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В феврале в российских городах среди самых высокооплачиваемых вакансий оказались разработчики ПО, менеджеры и врачи, следует из исследования сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого есть у РБК.

Аналитики изучили 103 тыс. вакансий в 16 российских городах. На первом месте по зарплате оказались:

  • В Москве — руководитель по федеральным закупкам (344 тыс. руб.);
  • в Санкт-Петербурге — директор по строительству (от 250 тыс. руб.);
  • в Волгограде — водитель категории E (130 тыс. руб.);
  • в Воронеже — менеджер по продажам B2B (100 тыс. — 170 тыс. руб.);
  • в Екатеринбурге — главный инженер (от 100 тыс. руб.);
  • в Казани — старший производитель работ (от 90,6 тыс. руб.);
  • в Краснодаре — ведущий менеджер по продажам (от 150 тыс. руб.);
  • в Красноярске — BIM-менеджер (от 120 тыс. руб.);
  • в Нижнем Новгороде — врач-невролог (от 100 тыс. руб.);
  • в Новосибирске — менеджер проектов IOT (от 100 тыс. руб.);
  • в Омске — менеджер по закупкам со знанием китайского языка (100 тыс. — 150 тыс. руб.)
  • в Перми — руководитель отдела продаж (от 150 тыс. руб.);
  • в Ростове-на-Дону — ведущий инженер-технолог в дорожном строительстве (от 160 тыс. руб.)
  • в Самаре — врач стоматолог-хирург-имплантолог (от 150 тыс. руб.);
  • в Уфе — директор филиала в компании в сфере обеспечения пожарной безопасности (150 тыс. — 160 тыс. руб.);
  • в Челябинске — программист «1С» (от 100 тыс. руб.).

Аналитики отмечают, что вакансии в сфере в сфере разработки ПО оказались в пятерке самых высокооплачиваемых в трех городах — Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Челябинске. В четырех — Нижнем Новгороде, Новосибирске, Екатеринбурге и Самаре — более высокооплачиваемыми оказались вакансии врачей. Также наиболее привлекательные зарплаты ожидают менеджеров по продажам — например, в Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Уфе.


В начале февраля аналитики Anderida Financial Group (AFG) опубликовали результаты опроса россиян о том, каков для них идеальный размер заработной платы. Респонденты назвали сумму в 181 тыс. в месяц. AFG отметила, что за год ожидания выросли на 12 тыс. руб. При этом, как указали аналитики, средняя зарплата в России не превышает 60 тыс. руб.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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