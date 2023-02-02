Россияне стали реже перерабатывать

Никогда не работает после конца рабочего дня каждый четвертый опрошенный. Каждый день сверхурочно трудятся 18% офисных сотрудников и 15% удаленщиков. При этом более половины опрошенных полагают, что переработки не нужны

Россияне в 2023 году стали перерабатывать меньше, чем во времена пандемии, следует из результатов опроса сервиса по подбору вакансий SuperJob (есть у РБК).

В исследовании приняли участие 3000 представителей экономически активного населения. Это жители 572 населенных пунктов из всех округов России старше 18 лет. Опрос проводился в период с 16 по 31 января. Продолжительность рабочей недели у всех респондентов составляет 40 часов.

Четверть опрошенных из числа трудящихся в офисе (24%) сообщила, что никогда не работает после конца рабочего дня. Среди работающих дистанционно таких оказалось 23%. В 2020 году от работы в личное время отказывался каждый пятый (20%) офисный сотрудник и каждый девятый (11%) «удаленщик».

В том, что они каждый день работают сверхурочно, признались 18% посещающих офис и 15% работающих из дома. Во времена пандемии о вынужденных переработках сообщали 21 и 22% опрошенных соответственно.

Несколько раз в неделю к январю 2023 года перерабатывал каждый пятый офисный сотрудник (21%) и каждый четвертый (28%) удаленщик. В 2020 году так отвечали 20 и 22% опрошенных соответственно.

При этом в статистике учтены работники, которых перевели на дистанционный режим из-за коронавируса. Среди них в 2020 году ежедневно перерабатывал каждый шестой (16%), каждый пятый (20%) - несколько раз в неделю. О том, что они никогда не задерживаются на работе, сообщали только 12% опрошенных.

Оставшиеся россияне указывали, что работать в личное время им приходится несколько раз в месяц или раз в несколько месяцев. Еще часть респондентов затруднилась с ответом.

С тем, что переработки нужны, согласились 6% офисных сотрудников и 7% тех, кто работает на удаленке. Более половины опрошенных полагает, что иногда работать сверхурочно необходимо, но делать это постоянно не стоит. Такую позицию разделяют 52% трудящихся в офисе и 53% работающих из дома. Оставшиеся 40 и 42% опрошенных в каждой из категорий считают, что выполнять все задачи следует только в рабочее время.

Работающие дистанционно успевают выполнять все запланированные на день дела чаще трудящихся в офисе (65% против 53%). Со времен пандемии этот показатель существенно не менялся.