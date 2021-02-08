В декабре смертность в Москве выросла на 56% из-за COVID-19

Практически вся избыточная смертность в Москве в декабре 2020 года объясняется умершими от COVID-19, констатировали в Департаменте здравоохранения

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В декабре 2020 года в Москве умерло на 5 988 человек больше, чем в том же месяце годом ранее, сообщили в Департаменте здравоохранения столицы. Всего было зарегистрировано 16 546 смертей, что на 56% больше, чем в декабре 2019 года.

«COVID-19 в декабре в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5 891 случаях. Таким образом, смертность от коронавируса покрывает почти всю избыточную смертность», — говорится в сообщении департамента.

От COVID как от основной причины смерти в декабре умерли 5 251 человек, 640 человек в декабре умерли от других причин, но с положительным тестом на коронавирус.

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