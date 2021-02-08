Банки раздают кредиты иностранцам, рекорд смертности. Главные новости РБК

Цена биткоина побила рекорд после покупки Tesla криптовалюты на $1,5 млрд

Tesla сообщила Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), что в январе вложила в биткоин $1,5 млрд. В компании отметили, что в «ближайшем будущем» начнут принимать криптовалюту в качестве оплаты в соответствии с законодательством.

На фоне этой новости курс биткоина обновил исторический максимум. На криптобирже Binance котировки актива впервые превысили $44 тыс., побив предыдущий рекорд в $41,95 тыс.

За прошедшие сутки криптовалюта подорожала на 13%.

Покупка Tesla стала самым большим вложением в биткоин среди всех публичных компаний. До этого лидером была MicroStraregy, которая приобрела 71 тыс. биткоинов на $1,145 млрд. К текущему моменту сумма вложений компании превысила $3 млрд, по данным сервиса Bitcoin Treasuries.

Песков заявил о мешающих повышению пенсий «черных полосах»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что над вопросом надо еще «работать и работать». По его словам, «проделан огромный путь», но повышению благосостояния пенсионеров препятствуют «какие-то негативные периоды, черные полосы в развитии».

Он пояснил, что под «черными полосами» имеет в виду мировые экономические кризисы и ситуации, подобные нынешней пандемии коронавируса.

В 2020 году средний размер пенсии составил 15–16 тыс. руб. По данным опроса НПФ Сбербанка, большинство россиян считают, что для комфортной жизни после выхода на пенсию им достаточно 45,6 тыс. руб.

В начале 2021 года пенсии проиндексировали на 6,3%, что выше уровня инфляции. Средний размер страховой пенсии вырос на 1039 руб. и составил 17 541 руб.

Банки нарастили валютное кредитование иностранцев до рекорда с 2018 года

В декабре банки увеличили выдачу валютных кредитов нерезидентам до максимума с октября 2018 года. Параллельно росли валютные депозиты компаний.