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Банки раздают кредиты иностранцам, рекорд смертности. Главные новости РБК

Росстат подвел итоги смертности от COVID в 2020 году, Tesla помогла новому рекорду биткоина, Кремль назвал виновников стагнации пенсий, российские банки выдали рекордные кредиты иностранцам. Основные события — в обзоре РБК

Росстат назвал число умерших россиян c СOVID-19 в 2020 году

Смертность в России в 2020 году выросла на 18%, или на 323,8 тыс. человек, из них около половины — это умершие с COVID-19, следует из данных Росстата.

  • Общее число зарегистрированных умерших с COVID-19, для которых коронавирус стал как основной, так и косвенной причиной смерти, за апрель—декабрь 2020 года достигло 162 249 человек, следует из данных Росстата, собирающего медицинские свидетельства о смерти из Единого госреестра ЗАГС.
  • В целом коэффициент смертности в России в 2020 году, по данным Росстата, вырос до 14,5 умерших на 1 тыс. человек против 12,3 в 2019 году. Естественная убыль населения с начала 2020 года достигла 688,7 тыс. человек, что в два раза превышает показатель за сопоставимый период 2019 года (минус 316,2 тыс. человек).
  • По данным оперативного штаба, от COVID за все время пандемии умерли 77 068 россиян. Разницу в цифрах власти объясняли разными методиками подсчета.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Цена биткоина побила рекорд после покупки Tesla криптовалюты на $1,5 млрд

Tesla сообщила Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), что в январе вложила в биткоин $1,5 млрд. В компании отметили, что в «ближайшем будущем» начнут принимать криптовалюту в качестве оплаты в соответствии с законодательством.

  • На фоне этой новости курс биткоина обновил исторический максимум. На криптобирже Binance котировки актива впервые превысили $44 тыс., побив предыдущий рекорд в $41,95 тыс.
  • За прошедшие сутки криптовалюта подорожала на 13%.
  • Покупка Tesla стала самым большим вложением в биткоин среди всех публичных компаний. До этого лидером была MicroStraregy, которая приобрела 71 тыс. биткоинов на $1,145 млрд. К текущему моменту сумма вложений компании превысила $3 млрд, по данным сервиса Bitcoin Treasuries.
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Песков заявил о мешающих повышению пенсий «черных полосах»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что над вопросом надо еще «работать и работать». По его словам, «проделан огромный путь», но повышению благосостояния пенсионеров препятствуют «какие-то негативные периоды, черные полосы в развитии».

  • Он пояснил, что под «черными полосами» имеет в виду мировые экономические кризисы и ситуации, подобные нынешней пандемии коронавируса.
  • В 2020 году средний размер пенсии составил 15–16 тыс. руб. По данным опроса НПФ Сбербанка, большинство россиян считают, что для комфортной жизни после выхода на пенсию им достаточно 45,6 тыс. руб.
  • В начале 2021 года пенсии проиндексировали на 6,3%, что выше уровня инфляции. Средний размер страховой пенсии вырос на 1039 руб. и составил 17 541 руб.

Россияне назвали размер пенсии для комфортной жизни
Финансы
Фото:Замир Усманов / Global Look Press

Банки нарастили валютное кредитование иностранцев до рекорда с 2018 года

В декабре банки увеличили выдачу валютных кредитов нерезидентам до максимума с октября 2018 года. Параллельно росли валютные депозиты компаний.

  • В конце 2020 года российские банки нарастили кредитование иностранных компаний в валюте, они увеличили портфель ссуд нерезидентам на $3,69 млрд, или 7,7%. Это обеспечило почти половину прироста общего валютного портфеля корпоративных кредитов: за месяц он вырос на $6,8 млрд, или 4,5%. Рублевые кредиты компаниям, наоборот, сократились на 237,6 млрд руб., или 0,7%.
  • Лидерами по росту долгосрочных кредитов иностранцам в декабре стали 11 российских банков. Это Московский кредитный банк (плюс $1,45 млрд), Россельхозбанк (РСХБ, плюс $1,23 млрд), Альфа-банк (плюс $610,4 млн), ВТБ (плюс $528,7 млн), Совкомбанк (плюс $523,3 млн), Всероссийский банк развития регионов (ВБРР, плюс $306,1 млн), Газпромбанк (плюс $227 млн), «Открытие» (плюс $197,1 млн), банк «Санкт-Петербург» (плюс $187,5 млн), «Ак Барс» (плюс $135 млн) и «Пересвет» (плюс $113,8 млн).
  • Эксперты назвали нетипичным такой значительный рост валютного портфеля корпоративных кредитов для декабря.
Автор
Владислав Гордеев
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