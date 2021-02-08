Банки раздают кредиты иностранцам, рекорд смертности. Главные новости РБК

Цена биткоина побила рекорд после покупки Tesla криптовалюты на $1,5 млрд
Tesla сообщила Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), что в январе вложила в биткоин $1,5 млрд. В компании отметили, что в «ближайшем будущем» начнут принимать криптовалюту в качестве оплаты в соответствии с законодательством.
- На фоне этой новости курс биткоина обновил исторический максимум. На криптобирже Binance котировки актива впервые превысили $44 тыс., побив предыдущий рекорд в $41,95 тыс.
- За прошедшие сутки криптовалюта подорожала на 13%.
- Покупка Tesla стала самым большим вложением в биткоин среди всех публичных компаний. До этого лидером была MicroStraregy, которая приобрела 71 тыс. биткоинов на $1,145 млрд. К текущему моменту сумма вложений компании превысила $3 млрд, по данным сервиса Bitcoin Treasuries.
Песков заявил о мешающих повышению пенсий «черных полосах»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что над вопросом надо еще «работать и работать». По его словам, «проделан огромный путь», но повышению благосостояния пенсионеров препятствуют «какие-то негативные периоды, черные полосы в развитии».
- Он пояснил, что под «черными полосами» имеет в виду мировые экономические кризисы и ситуации, подобные нынешней пандемии коронавируса.
- В 2020 году средний размер пенсии составил 15–16 тыс. руб. По данным опроса НПФ Сбербанка, большинство россиян считают, что для комфортной жизни после выхода на пенсию им достаточно 45,6 тыс. руб.
- В начале 2021 года пенсии проиндексировали на 6,3%, что выше уровня инфляции. Средний размер страховой пенсии вырос на 1039 руб. и составил 17 541 руб.
Банки нарастили валютное кредитование иностранцев до рекорда с 2018 года
В декабре банки увеличили выдачу валютных кредитов нерезидентам до максимума с октября 2018 года. Параллельно росли валютные депозиты компаний.
- В конце 2020 года российские банки нарастили кредитование иностранных компаний в валюте, они увеличили портфель ссуд нерезидентам на $3,69 млрд, или 7,7%. Это обеспечило почти половину прироста общего валютного портфеля корпоративных кредитов: за месяц он вырос на $6,8 млрд, или 4,5%. Рублевые кредиты компаниям, наоборот, сократились на 237,6 млрд руб., или 0,7%.
- Лидерами по росту долгосрочных кредитов иностранцам в декабре стали 11 российских банков. Это Московский кредитный банк (плюс $1,45 млрд), Россельхозбанк (РСХБ, плюс $1,23 млрд), Альфа-банк (плюс $610,4 млн), ВТБ (плюс $528,7 млн), Совкомбанк (плюс $523,3 млн), Всероссийский банк развития регионов (ВБРР, плюс $306,1 млн), Газпромбанк (плюс $227 млн), «Открытие» (плюс $197,1 млн), банк «Санкт-Петербург» (плюс $187,5 млн), «Ак Барс» (плюс $135 млн) и «Пересвет» (плюс $113,8 млн).
- Эксперты назвали нетипичным такой значительный рост валютного портфеля корпоративных кредитов для декабря.