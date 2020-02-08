Китайские авиакомпании стали массово увольнять иностранных пилотов
Сразу несколько крупных китайских авиаперевозчиков стали массово увольнять иностранных пилотов, не выплачивая им при этом компенсацию, сообщает South China Morning Post. По словам источника ТАСС, близкого к летному составу авиакомпаний, речь идет о вынужденном простое без выплат и о досрочном расторжении контрактов. Собеседник агентства отметил, что лишиться работы могут в том числе более ста летчиков из России.
Источник РБК в одной из российских авиакомпаний сообщил, что летчиков не увольняют, а «отправляют в отпуск без выплат зарплаты».
South China Morning Post cреди компаний, которые решили разорвать контракты с иностранцами, называет China Southern Airlines, Xiamen Airlines, Hainan Airlines, Tianjin Airlines и Beijing Capital Airlines. По ее информации, зарубежным пилотам предлагают выбор: уйти или остаться, но со значительным понижением зарплаты.
Как пишет South China Morning Post, сложившаяся ситуация объясняется вспышкой коронавируса. Если до 23 января рынок авиаперевозок в стране рос и компании могли платить летчикам большие зарплаты, то дальше ситуация ухудшалась с каждым днем, указывает издание. В последнюю неделю января из-за отсутствия спроса на внутренние перелеты и закрытие аэропорта в Ухане было отменено порядка 30% рейсов, а 3 февраля эта цифра выросла до 60%.