Китайские авиакомпании стали массово увольнять иностранных пилотов

Речь идет в том числе и о работающих в КНР российских летчиках. Часть из них отправили в неоплачиваемый отпуск после вспышки коронавируса

Фото: Cheng Min / Global Look Press

Сразу несколько крупных китайских авиаперевозчиков стали массово увольнять иностранных пилотов, не выплачивая им при этом компенсацию, сообщает South China Morning Post. По словам источника ТАСС, близкого к летному составу авиакомпаний, речь идет о вынужденном простое без выплат и о досрочном расторжении контрактов. Собеседник агентства отметил, что лишиться работы могут в том числе более ста летчиков из России.

Источник РБК в одной из российских авиакомпаний сообщил, что летчиков не увольняют, а «отправляют в отпуск без выплат зарплаты».

South China Morning Post cреди компаний, которые решили разорвать контракты с иностранцами, называет China Southern Airlines, Xiamen Airlines, Hainan Airlines, Tianjin Airlines и Beijing Capital Airlines. По ее информации, зарубежным пилотам предлагают выбор: уйти или остаться, но со значительным понижением зарплаты.

Как пишет South China Morning Post, сложившаяся ситуация объясняется вспышкой коронавируса. Если до 23 января рынок авиаперевозок в стране рос и компании могли платить летчикам большие зарплаты, то дальше ситуация ухудшалась с каждым днем, указывает издание. В последнюю неделю января из-за отсутствия спроса на внутренние перелеты и закрытие аэропорта в Ухане было отменено порядка 30% рейсов, а 3 февраля эта цифра выросла до 60%.