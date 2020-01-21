Лавров упрекнул НАТО за игры в космосе и киберпространстве

Альянс начал опасную игру по распространению своей оперативной деятельности в двух новых средах, что разрушает глобальную стратегическую стабильность, считает глава МИДа

Сергей Лавров (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Министр иностранных дел Сергей Лавров на общем собрании Российского совета по международным делам заявил, что НАТО пытается внести дестабилизацию в две новые сферы — космос и киберпространство. Об этом сообщает ТАСС.

«НАТО затевает весьма опасную игру по распространению своей оперативной деятельности на две новые среды — космическую и киберпространство», — сказал Лавров

Как отметил глава МИДа, несколько западных коллег «продолжают мыслить логикой уже даже не вчерашнего, а позавчерашнего дня в надежде на реставрацию былого глобального доминирования, причем действуют порой все более импульсивно и агрессивно».

Лавров упомянул ситуацию, которая сложилась в «архитектуре глобальной стратегической стабильности». Ее, отметил министр, сейчас активно разрушают. Дипломат напомнил, что американцы не так давно разрушили два из трех основополагающих для мировой стабильности договоров — по противоракетной обороне и ракетам средней и меньшей дальности.