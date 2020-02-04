Белоруссия опровергла сообщения о создании в стране учебного центра НАТО

О том, что НАТО планирует разместить в Белоруссии учебный центр, сообщалось в Telegram-каналах. В некоторых из них высказали предположения об участии республики в учениях альянса, а также о предложениях вступить в НАТО

Военнослужащие Белоруссии (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Информация о переговорах по поводу создания учебного центра НАТО на территории Белоруссии не соответствует действительности. Об этом местное Минобороны сообщило в официальном Telegram-канале.

По информации «РИА Новости», о том, что НАТО планирует разместить свой учебный центр на территории Белоруссии, сообщали анонимные Telegram-каналы. Какие конкретно, агентство не уточнило.

Предположения о более тесных контактах Белоруссии с НАТО появились после визита госсекретаря США Майка Помпео в Минск. «Можно ожидать расширения взаимодействия Беларуси и США, ВС РБ (Вооруженные силы Республики Беларусь) в учениях НАТО, интеграцию в западные институты и международные организации, визиты Лукашенко в Евросоюз и даже встречу Лукашенко с президентом США», — сообщил 3 февраля Telegram-канал «Бульба престолов». По его информации, размещение в Белоруссии «западных НГО (негосударственных гуманитарных организаций) с приданием им околовластного статуса даже не обсуждается».

Telegram-канал «Незыгарь» отмечает, что во время встречи с Лукашенко Помпео передал тому письмо от президента США Дональда Трампа. «В нем содержится ряд предложений, сопоставимых по резонансу с «большой сделкой» Израиля и Палестины», — отмечает канал.