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Белоруссия опровергла сообщения о создании в стране учебного центра НАТО

О том, что НАТО планирует разместить в Белоруссии учебный центр, сообщалось в Telegram-каналах. В некоторых из них высказали предположения об участии республики в учениях альянса, а также о предложениях вступить в НАТО
Военнослужащие Белоруссии (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Информация о переговорах по поводу создания учебного центра НАТО на территории Белоруссии не соответствует действительности. Об этом местное Минобороны сообщило в официальном Telegram-канале.

По информации «РИА Новости», о том, что НАТО планирует разместить свой учебный центр на территории Белоруссии, сообщали анонимные Telegram-каналы. Какие конкретно, агентство не уточнило.

Предположения о более тесных контактах Белоруссии с НАТО появились после визита госсекретаря США Майка Помпео в Минск. «Можно ожидать расширения взаимодействия Беларуси и США, ВС РБ (Вооруженные силы Республики Беларусь) в учениях НАТО, интеграцию в западные институты и международные организации, визиты Лукашенко в Евросоюз и даже встречу Лукашенко с президентом США», — сообщил 3 февраля Telegram-канал «Бульба престолов». По его информации, размещение в Белоруссии «западных НГО (негосударственных гуманитарных организаций) с приданием им околовластного статуса даже не обсуждается».

Лукашенко назвал Запад и НАТО гарантами суверенитета Белоруссии
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Telegram-канал «Незыгарь» отмечает, что во время встречи с Лукашенко Помпео передал тому письмо от президента США Дональда Трампа. «В нем содержится ряд предложений, сопоставимых по резонансу с «большой сделкой» Израиля и Палестины», — отмечает канал.

По его информации, США предлагают Белоруссии вступить в ВТО, НАТО и ЕС в течение трех лет, а также обещают снять санкции, помочь провести реформы и предоставить кредит на $25 млрд. Белоруссия сохранит суверенность, сообщает Telegram-канал, и не лишится поддержи «на международном уровне с одновременным снижением участия Минска в проекте Союзного государства, ЕАЭС».

В декабре 2019 года Лукашенко заявил, что Россия «прессует» Белоруссию, отметив, что при нарушении Москвой суверенитета страны Запада и НАТО этого «не перенесут» и сочтут за угрозу.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Белоруссия, НАТО, учебный центр, Александр Лукашенко, Майк Помпео
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