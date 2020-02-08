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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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СМИ узнали об иске Канады к Ирану на $1 млрд за сбитый украинский самолет

Как сообщает Reuters, канадские юристы подали коллективный иск против лидера Ирана и Корпуса стражей исламской революции. Их обвинили в «сознательном и умышленном акте терроризма»
Фото: Reuters

Канадские юристы подали групповой иск против властей Ирана, потребовав выплатить как минимум 1,5 млрд канадских долларов ($ 1,1 млрд) за погибших пассажиров самолета «Международных авиалиний Украины», сбитого Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в начале января. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иск и адвоката Джона Арнольда.

Ответчиками по делу стали руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, главнокомандующие КСИР, включая генерала Амира Али Хаджизаде, руководящего ВВС и ВКС, передает агентство.

Имя главного истца не раскрывается, но, по предварительной информации, является близкий родственник одного из погибших. Агентство отмечает, что его личность должна оставаться в секрете из-за угрозы безопасности его семье в Иране со стороны властей.

В иске также указано, что крушение самолета было «сознательным и умышленным актом терроризма». Агентство не смогло получить комментарии иранских властей, поскольку правительственные учреждения на момент написания заметки были закрыты.

Зеленский счел недостаточной выплату по $80 тыс. семьям погибших в Иране
Политика

Reuters сообщает, что иск подали 24 января в Торонто, и пока неизвестно, передали ли его в Тегеран. По словам Арнольда, документ в процессе передачи. Министерство международных дел Канады не дало комментарий агентству.

На прошлой неделе украинский президент Владимир Зеленский заявил, что $80 тыс. компенсации родственникам граждан Украины, которые предложил Иран — недостаточная сумма. По его словам, Киев будет настаивать на увеличении компенсаций, хотя, как отметил Зеленский, человеческая жизнь «не измеряется никакими деньгами».

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», летевший из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января. На борту находились 176 человек. Среди них были граждане Украины (два пассажира и девять членов экипажа), Ирана (82 человека), Канады (63 человека), Швеции (десять человек), Афганистана (четверо), ФРГ (трое) и Великобритании (трое), сообщал тогда украинский МИД.

Власти Ирана сначала объясняли катастрофу техническими причинами, однако позже КСИР сообщил, что сбил самолет по ошибке, приняв его за ракету (в ту же ночь Тегеран нанес удары по военной базе США в Ираке). Позже, как сообщал глава иранского МИД Мухаммед Джавад Зариф, военнослужащего, который сбил украинский самолет посадили в тюрьму.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Канада, Иран
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