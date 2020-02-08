СМИ узнали об иске Канады к Ирану на $1 млрд за сбитый украинский самолет

Как сообщает Reuters, канадские юристы подали коллективный иск против лидера Ирана и Корпуса стражей исламской революции. Их обвинили в «сознательном и умышленном акте терроризма»

Фото: Reuters

Канадские юристы подали групповой иск против властей Ирана, потребовав выплатить как минимум 1,5 млрд канадских долларов ($ 1,1 млрд) за погибших пассажиров самолета «Международных авиалиний Украины», сбитого Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в начале января. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иск и адвоката Джона Арнольда.

Ответчиками по делу стали руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, главнокомандующие КСИР, включая генерала Амира Али Хаджизаде, руководящего ВВС и ВКС, передает агентство.

Имя главного истца не раскрывается, но, по предварительной информации, является близкий родственник одного из погибших. Агентство отмечает, что его личность должна оставаться в секрете из-за угрозы безопасности его семье в Иране со стороны властей.

В иске также указано, что крушение самолета было «сознательным и умышленным актом терроризма». Агентство не смогло получить комментарии иранских властей, поскольку правительственные учреждения на момент написания заметки были закрыты.

Reuters сообщает, что иск подали 24 января в Торонто, и пока неизвестно, передали ли его в Тегеран. По словам Арнольда, документ в процессе передачи. Министерство международных дел Канады не дало комментарий агентству.