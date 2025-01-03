Юра Борисов и Марк Эйдельштейн вошли в лонг-лист кинопремии BAFTA

Сразу два российских актера, снявшихся в одном фильме, вошли в лонг-лист британской кинопремии BAFTA. Оба в категории «Лучшая мужская роль второго плана» и оба за фильм «Анора» — Юра Борисов и Марк Эйдельштейн

Юра Борисов и Марк Эйдельштейн (Фото: John Nacion / Getty Images)

Российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн вошли в лонг-лист претендентов на премию Британской академии кинематографического и телевизионного искусства BAFTA в категории «Лучшая мужская роль второго плана».

Список претендентов опубликован на сайте премии.

Оба актера номинированы за роли в фильме американского режиссера Шона Бейкера «Анора». Сам фильм попал в номинацию «Лучший фильм», а Бейкер стал номинантом в категории «Лучший режиссер».

Победители премии станут известны на церемонии, которая пройдет 16 февраля.

В декабре 2024 года Юра Борисов получил номинацию на «Золотой глобус» в категории «Лучшая роль второго плана» за роль в том же фильме.

Также «Анора» была представлена в категориях «Лучший фильм (мюзикл/комедия)», «Лучшая актриса (мюзикл/комедия)» (Майки Мэдисон) и «Лучший режиссер» (Шон Бейкер).

Фильм «Анора» рассказывает о путешествии работницы секс-индустрии между Нью-Йорком и Лас-Вегасом. По сюжету на ней собирается жениться сын русского олигарха, в то время как его родители выступают против такого брака. «Молодая стриптизерша из Бруклина внезапно выходит замуж за сына русского олигарха. Узнав об этом, родители парня тотчас вылетают из Москвы в Нью-Йорк. Они готовы на все, лишь бы расстроить брак», — гласит синопсис.

Премьера «Аноры» состоялась на 77-м Каннском кинофестивале, где картина получила «Золотую пальмовую ветвь». Критики называли фильм реалистичной версией «Красотки».

Ранее Юра Борисов был номинирован за работу над фильмом «Анора» на премии Gothem Awards, однако награды был удостоен другой актер — Кларенс Маклин, за ленту «Синг-Синг». А накануне актер получил премию Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса. «Анору» также признали лучшим фильмом.