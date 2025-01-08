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СК закончил следствие по делу фигуранта покушения на Авраама Руссо

СК закончил расследование дела о покушении на лидеров горских евреев в 90-е
Следствие по делу в отношении экс-борца Тархана Эльдукаева, которому вменяли покушение на певица Руссо, а также организацию покушения на братьев-предпринимателей Гуршумовых, завершено
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Авраам Руссо (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Следствие по делу о покушении на лидеров общины горских евреев в Москве, братьев Таира и Тельмана Гуршумовых в 1996 году, которое вменялось одному из партнеров экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова Тархану Эльдукаеву, завершено. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

По версии следствия, тогда у Исмаилова, арендовавшего землю на Черкизовском рынке, возник конфликт с одним из братьев из-за распределения прибыли. Он решил убрать конкурента и обратился к борцу в вольном стиле Эльдукаеву, который возглавлял охрану бизнесмена.

Ему теперь вменена организация этого преступления, а также нападение на певца Авраама Руссо в 2004 году.

Теперь материалы дела должны быть переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего они отправятся в суд для рассмотрения по существу.

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Фото:Валентин Антонов / ТАСС

Братьев Гуршумовых обстреляли из автомата на Щербаковской улице Москвы 23 декабря 1996 года. Таир через несколько дней умер, а Тельман выжил.

Эльдукаев отрицает причастность к убийству Гуршумовых. Борец заявил, что никогда не состоял в охране Исмаилова, не имел с ним общих дел, и «они были едва знакомы через третьих лиц».

Следствием Эльдукаеву вменяется помощь Исмаилову в поиске исполнителей в нападении на Руссо. Машину Руссо обстреляли, певца ранили, а его водитель погиб. Эльдукаеву вменяли и похищение артиста, но уголовное преследование по этой части было прекращено. Защита настаивает на полном закрытии дела, а сам Эльдукаев направил следствию ходатайство о заключении контракта с Минобороны для участия в военных действиях на Украине, однако ему пока отказывают, пишет издание.

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Теги
Мария Гусарова Мария Гусарова
похищение покушение на убийство Авраам Руссо Тельман Исмаилов завершение расследование
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