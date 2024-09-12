Подозреваемому в покушении на Авраама Руссо предъявили новое обвинение

Следствие считает, что экс-борец Тархан Эльдукаев причастен к покушению на горских евреев Таира и Тельмана Гуршумовых в 1996 году. С братьями конфликтовал Тельман Исмаилов из-за Черкизовского рынка

Следователи предъявили новое обвинение бывшему борцу вольного стиля Тархану Эльдукаеву, одному из партнеров экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, Эльдукаеву вменили покушение на горских евреев, братьев Таира и Тельмана Гуршумовых в 1996 году. Следствие считает, что тогда у Исмаилова, арендовавшего землю на Черкизовском рынке, возник конфликт с одним из братьев из-за распределения прибыли. Исмаилов решил убрать конкурента и обратился к Эльдукаеву, который, по версии следствия, возглавлял охрану бизнесмена.

Борец, «действуя из личной заинтересованности, обусловленной преданностью» к Исмаилову, нашел двух исполнителей (их личности не установлены), которые согласились выследить жертву. Самого Исмаилова следствие считает заказчиком. Братьев Гуршумовых обстреляли из автомата на Щербаковской улице Москвы 23 декабря 1996 года. Таир через несколько дней умер, а Тельман выжил.

Эльдукаев отрицает причастность к убийству Гуршумовых. Борец заявил, что никогда не состоял в охране Исмаилова, не имел с ним общих дел, и «они были едва знакомы через третьих лиц».

Борца также обвиняют в покушении на убийство певца Авраама Руссо в 2004 году — следствие считает, что Эльдукаев помог Исмаилову найти исполнителей. Машину Руссо обстреляли, певца ранили, а его водитель погиб. Эльдукаеву вменяли и похищение артиста, но уголовное преследование по этой части было прекращено. Защита настаивает на полном закрытии дела, а сам Эльдукаев направил следствию ходатайство о заключении контракта с Минобороны для участия в военных действиях на Украине.

Исмаилов получил политическое убежище в Черногории. В России он заочно арестован по делу об убийстве владельца торговых комплексов «Строй Маркет» Владимира Савкина и учредителя компании «Люблино-Моторс» Юрия Брылева, тогда же его объявили в международный розыск. По версии следователей, Исмаилов и его братья решили устранить конкурентов. Предприниматель не признает вину ни по одному из эпизодов.