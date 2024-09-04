Обвиняемый в похищении Авраама Руссо попросил отправить его в зону боев

СК прекратил производство против экс-борца Тархана Эльдукаева по эпизоду с похищением Авраама Руссо, а преследование по факту покушения на убийство певца остается в силе. Обвиняемый ходатайствует об отправке на военную операцию

Авраам Руссо (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Главное следственное управление (ГСУ) СК частично прекратило уголовное преследование бывшего борца вольного стиля Тархана Эльдукаева и одного из партнеров экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, обвиняемого в похищении певца Авраама Руссо и попытке его убийства, сообщает «Коммерсантъ».

Защита Эльдукаева настаивает на полном закрытии дела. По данным источников газеты, сам он направил следствию ходатайство о заключении контракта с Минобороны и участия в военных действиях на Украине. Согласно поправкам в УК и уголовно-процессуальный кодекс, такая возможность есть у подследственных; вслучае одобрения ходатайства и заключения контракта уголовное преследование приостанавливается, а полностью прекращается после награждения госнаградой, завершения военных действий на Украине или «утраты жизни или здоровья».

По данным газеты, Эльдукаев готов отправиться в зону боев «вместе с отрядом из двух десятков родственников и знакомых».

Дело о покушении на убийство Руссо было заведено в 2006 году, позже его объединили с другим — о похищении певца в 2004 году. По версии следствия, в январе того года Исмаилов пригласил Руссо на ужин в ресторан «Прага» на Арбате, певца отвели в служебный кабинет бизнесмена, отобрали мобильный телефон и избили. Исмаилов, Эльдукаев и другие потребовали от артиста отменить концерты и заключить контракты уже с ними. Певца вывезли на дачу в Апрелевку, когда он согласился выполнить требования похитителей, его отпустили.

Попытка покушения на певца была совершена два года спустя. Следствие считает, что Эльдукаев помог Исмаилову найти исполнителей. Машину Руссо обстреляли, певца ранили, а его водитель погиб. Участники покушения Алексей Трясников и Виталий Джура получили 12 и девять лет колонии.

В июле 2024 года Басманный суд Москвы решил прекратить производство в отношении Эльдукаева по эпизоду с похищением, а уголовное преследование по факту покушения на убийство (ст. 30 и ст. 105 УК РФ) продолжается, он остается под стражей.