 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Абхазии увеличили сроки веерных отключений электричества

В декабре Сухум обратился к властям России с просьбой о поставках электричества, отметив, что республика может столкнуться с «гуманитарной катастрофой». Сейчас срок веерных отключений света в республике достиг шести часов в сутки
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Поставщик электроэнергии Абхазии «Черноморэнерго» увеличил периоды веерных отключений света в республике до шести часов в сутки, сообщает пресс-служба компании.

По ее данным, эта мера вводится «в связи с необходимостью экономии социального перетока электроэнергии из Российской Федерации».

Так, с четверга, 9 января, добавляются еще два часа прекращения подачи электричества в день.

В Абхазии рассчитывают, что это поможет оптимизировать использование энергоресурсов и обеспечить стабильную работу энергосистемы страны.

В Абхазии оценили, на сколько хватит электричества из России
Общество
Виды Абхазии

Ранее в «Черноморэнерго» подсчитали, что поставок электроэнергии в объеме 327 млн кВт·ч из России хватит республике на январь и февраль при условии сохранения графика отключений на четыре часа в сутки.

Абхазия запросила у России поставки электроэнергии на 2025 год в размере 327 млн кВт·ч еще в октябре. Гуманитарные поставки электроэнергии из России в Абхазию начались в 7:00 мск 23 декабря.

И.о. президента Абхазии Бадра Гунба обратился к властям России с просьбой о таких поставках, отметив, что республика может столкнуться с «гуманитарной катастрофой», поскольку отключения света на 9–11 часов в сутки являются «приговором системе здравоохранения и образования» и ставят под угрозу жизнь и здоровье незащищенных категорий граждан.

В Кремле заявили, что обязательно отреагируют на просьбу Абхазии.

Абхазия сообщила о начале гуманитарных поставок электричества из России
Политика
Новый Афон,&nbsp;Абхазия

В Абхазии с ноября по апрель почти ежегодно наблюдается дефицит электроэнергии, ключевым источником которой служит Ингурская ГЭС, расположенная на границе республики с Грузией. 11 декабря «Черноморэнерго» сообщило, что из-за критического уровня и недостаточного притока воды Ингурская ГЭС сократила дневное время подачи электричества до 2 часов 48 минут.

Чтобы покрыть дефицит электроэнергии, Абхазия вынуждена импортировать ее из России, однако средства на дополнительный переток не были заложены в бюджет 2024 года.

Читайте РБК в Telegram.

Как выглядит крупнейший в мире айсберг. Видео

Пентагон согласился предоставить льготы уволенным за ориентацию ветеранам

Какое авто можно купить за ₽500 тыс. Подборка

В Китае зафиксировали вспышку вируса. Уровень смертности достигает 43%

9 предметов времен СССР, которые используют в современных интерьерах

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Рождество в бокале. Подборка вин с ароматом зимних праздников

Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года

Герб Дании изменили после слов Трампа про Гренландию

Что будет с акциями «Сбера» в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Мария Гусарова Мария Гусарова
Абхазия отключение электричества сроки
Материалы по теме
В Абхазии назвали объем финансовой помощи со стороны России в 2025 году
Политика
Президент Абхазии попросил у России гуманитарные поставки электроэнергии
Политика
В Кремле пообещали ответить на запрос Абхазии о поставке электроэнергии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
Минобороны отчиталось о гибели 50 тыс. бойцов ВСУ в Курской областиПолитика, 14:30
Балицкий сообщил об атаке ВСУ на порт Бердянска с управляемой ракетойПолитика, 14:24
«Спартак» попросил фанатов не реагировать на провокации в матче со СКАСпорт, 14:13
Что такое страховая пенсия: размер в 2025 году и формула расчетаИнвестиции, 14:12
Аксенов предупредил о риске ухудшения экологического бедствия в КрымуОбщество, 14:11
В Хмельницкой области двух мужчин арестовали за подрыв железной дорогиПолитика, 13:51
Патрик Клюйверт возглавил сборную ИндонезииСпорт, 13:50
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В Абхазии увеличили сроки веерных отключений электричестваОбщество, 13:33
Стали известны номера посева российских теннисистов на Australian OpenСпорт, 13:25
Число туристических поездок внутри России в 2024 году оказалось рекорднымОбщество, 13:23
Протасевич опубликовал фото с Виктором БабарикоПолитика, 13:13
Ипотечный стандарт: какие кредиты станут недоступными в 2025 годуНедвижимость, 13:11
Чемпион UFC пообещал «сломать» брата Нурмагомедова в предстоящем боюСпорт, 13:08
Джим Роджерс допустил обвал цен на нефть до $30–40 за баррельИнвестиции, 13:00