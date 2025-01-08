В Абхазии увеличили сроки веерных отключений электричества

В декабре Сухум обратился к властям России с просьбой о поставках электричества, отметив, что республика может столкнуться с «гуманитарной катастрофой». Сейчас срок веерных отключений света в республике достиг шести часов в сутки

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Поставщик электроэнергии Абхазии «Черноморэнерго» увеличил периоды веерных отключений света в республике до шести часов в сутки, сообщает пресс-служба компании.

По ее данным, эта мера вводится «в связи с необходимостью экономии социального перетока электроэнергии из Российской Федерации».

Так, с четверга, 9 января, добавляются еще два часа прекращения подачи электричества в день.

В Абхазии рассчитывают, что это поможет оптимизировать использование энергоресурсов и обеспечить стабильную работу энергосистемы страны.

Ранее в «Черноморэнерго» подсчитали, что поставок электроэнергии в объеме 327 млн кВт·ч из России хватит республике на январь и февраль при условии сохранения графика отключений на четыре часа в сутки.

Абхазия запросила у России поставки электроэнергии на 2025 год в размере 327 млн кВт·ч еще в октябре. Гуманитарные поставки электроэнергии из России в Абхазию начались в 7:00 мск 23 декабря.

И.о. президента Абхазии Бадра Гунба обратился к властям России с просьбой о таких поставках, отметив, что республика может столкнуться с «гуманитарной катастрофой», поскольку отключения света на 9–11 часов в сутки являются «приговором системе здравоохранения и образования» и ставят под угрозу жизнь и здоровье незащищенных категорий граждан.

В Кремле заявили, что обязательно отреагируют на просьбу Абхазии.

В Абхазии с ноября по апрель почти ежегодно наблюдается дефицит электроэнергии, ключевым источником которой служит Ингурская ГЭС, расположенная на границе республики с Грузией. 11 декабря «Черноморэнерго» сообщило, что из-за критического уровня и недостаточного притока воды Ингурская ГЭС сократила дневное время подачи электричества до 2 часов 48 минут.

Чтобы покрыть дефицит электроэнергии, Абхазия вынуждена импортировать ее из России, однако средства на дополнительный переток не были заложены в бюджет 2024 года.