В Абхазии оценили, на сколько хватит электричества из России

Поставки электроэнергии в объеме 327 млн кВт·ч начались в 7:00 мск 23 декабря. Этого хватит республике на январь и февраль при условии сохранения графика отключений на четыре часа в сутки, сообщило «Черноморэнерго»

Виды Абхазии (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Объемов электроэнергии, выделенных Россией в рамках гуманитарных поставок, Абхазии хватит на два месяца. Об этом «РИА Новости» сообщили в «Черноморэнерго», государственной энергокомпании Абхазии.

«Сейчас работает график отключений на четыре часа в сутки — два ночью и два днем. Объема предоставляемой энергии должно хватить на январь и февраль при существующем графике отключений света», — пояснили в энергокомпании.

Лимит предоставляемого электричества — 327 млн кВт·ч, уточняет агентство.

Гуманитарные поставки электроэнергии из России в Абхазию начались в 7:00 мск 23 декабря.

Абхазия запросила у России поставки электроэнергии на 2025 год в размере 327 млн кВт·ч, еще в октябре. Однако, как говорил исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба, к 18 декабря власти не получили подтверждения от российской стороны.

Спустя три дня, 21 декабря, и.о. президента Абхазии Бадра Гунба обратился к властям России с просьбой о гуманитарной поставке электроэнергии. Он предупредил, что республика может столкнуться с «гуманитарной катастрофой», поскольку отключения света на 9–11 часов в сутки являются «приговором системе здравоохранения и образования» и ставят под угрозу жизнь и здоровье незащищенных категорий граждан.

В Кремле заявили, что обязательно отреагируют на просьбу Абхазии. «Мы желаем им стабильности, и процветания, и счастья. Естественно, вместе с нами», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Накануне власти Абхазии анонсировали начало гуманитарных поставок электроэнергии.

В Абхазии с ноября по апрель почти ежегодно наблюдается дефицит электроэнергии, ключевым источником которой служит Ингурская ГЭС, расположенная на границе республики с Грузией. 11 декабря «Черноморэнерго» сообщило, что из-за критического уровня и недостаточного притока воды Ингурская ГЭС сократила дневное время подачи электричества до 2 часов 48 минут.

Чтобы покрыть дефицит электроэнергии, Абхазия вынуждена импортировать ее из России, однако средства на дополнительный переток не были заложены в бюджет 2024 года. Исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба говорил, что на 2025 год Абхазия запрашивала у России бесплатные поставки электроэнергии на сумму около 1,4 млрд руб. и этого объема хватило бы на три месяца с веерными отключениями по четыре часа.