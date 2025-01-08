Подорвавший Cybertruck водитель использовал ChatGPT для подготовки

Компания OpenAI, разработчик ChatGPT, выразила сожаление, что ее чат-бот использовался для подготовки атаки. Электропикап Cybertruck взорвался перед отелем Trump International в Лас-Вегасе 1 января

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Водитель подорванного у отеля Trump International в Лас-Вегасе автомобиля Cybertruck, 37-летний Мэттью Ливельсбергер, использовал чат-бот ChatGPT при подготовке к атаке, заявил шериф местной полиции Кевин Макмахилл, сообщает NBC News.

Лайвелсбергер с помощью ИИ, в частности, пытался выяснить, сколько взрывчатки ему потребуется и как ее приобрести. «Я думаю, что это первый известный инцидент на территории США, когда ChatGPT использовался, чтобы помочь человеку создать конкретное [взрывное] устройство», — отметил шериф.

Представитель компании OpenAI, разработчика ChatGPT, выразил сожаление, что ИИ использовался для подготовки атаки. «Наши модели разработаны таким образом, чтобы минимизировать вредный контент. В данном случае ChatGPT предоставил информацию, уже общедоступную в интернете», — отметил он.

Электропикап Cybertruck, который производит компания Tesla Илона Маска, взорвался перед отелем Trump International в Лас-Вегасе 1 января. Водитель погиб, несколько прохожих получили незначительные травмы. Маск не исключил, что взрыв был вызван «очень большим количеством фейерверков и/или бомбой» в кузове автомобиля.

Ливельсбергер служил в армии США. ФБР полагает, что водитель Tesla Cybertruck не испытывал неприязни к избранному президенту США Дональду Трампу. В спецслужбе связали его действия с посттравматическим стрессовым расстройством.