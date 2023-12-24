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В России из-за непогоды без электричества остались 140 тыс. абонентов

Минэнерго: 140 тыс. человек остались без электричества из-за непогоды

Около 140 тыс. потребителей остаются без электроснабжения в Дагестане, ДНР, ЛНР, а также Рязанской, Владимирской и Псковской областях, сообщило Минэнерго в телеграм-канале.

В Дагестане, по данным на 18:00 мск, число абонентов без света сократилось до 4,2 тыс. человек. Накануне, 23 ноября, из-за ветра с порывами до 25 м/с, а в горных районах — до 28 м/с без электроэнергии остались 127 тыс. человек.

Из-за налипания мокрого снега на провода в Рязанской области остались без света 34,2 тыс. человек, во Владимирской — 25,9 тыс. абонентов, в Ярославской — еще 32,5 тыс. потребителей.

Восстанавливать энергоснабжение продолжают в Донецкой и Луганской народных областях, в них без света остаются порядка 44 тыс. абонентов. Ранее, 20 декабря, ведомство сообщило, что без света остаются 57,7 тыс. потребителей.

В Дагестане из-за сильного ветра 127 тыс. человек остались без света
Общество
Фото:Валерий Лукьянов / Global Look Press

В середине декабря на регионы России обрушился циклон «Ваня». По данным синоптиков, он возник над Молдавией, после чего двинулся в сторону Москвы и Поволжья. Позднее циклон переместился в южные регионы России. «Ваня» спровоцировал мощные снегопады и ледяные дожди, а также усиление ветра. К вечеру 15 декабря на фоне циклона в разных регионах без света остались в общей сложности почти 700 тыс. человек. Больше всего пострадали ЛНР, ДНР и Ростовская область.

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Теги
ДНР ЛНР Рязанская область Владимирская область Дагестан Ярославская область Минэнерго
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