Почти половина немцев сочли ошибкой передачу Украине БМП Marder

Поддержали передачу Киеву таких машин только 40% участников опроса, проведенного Институтом изучения общественного мнения INSA

Боевые машины пехоты Marder (Фото: Hendrik Schmidt / dpa / ZB / Global Look Press)

Почти половина жителей Германии (49%) считают ошибкой принятое властями страны решение о передаче Украине боевых машин пехоты Marder (в переводе с немецкого — «Куница»). Поддержали передачу Киеву таких машин только 40%. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на результаты опроса, проведенного Институтом изучения общественного мнения INSA.

В опросе принял участие 1001 человек.

О том, что власти США и Германии договорились о передаче Украине бронетехники, стало известно 5 января, после разговора американского президента Джо Байдена и немецкого канцлера Олафа Шольца. Тогда было объявлено, что от США Киев получит БМП Bradley, а от Германии — БМП Marder.

6 января официальный представитель канцлера Штеффен Хебештрайт рассказал, что немецкими БМП Marder в ВСУ планируется оснастить один батальон, для чего потребуется примерно 40 таких машин. По словам чиновника, обучение украинских экипажей начнется в Германии в ближайшее время и займет около двух месяцев, а сами поставки должны быть осуществлены еще в текущем квартале.

После этого вице-президенты бундестага Катрин Геринг-Эккардт и Вольфганг Кубики заявили, что власти ФРГ должны передать Украине не только Marder, но и танки Leopard, которые в бундесвере используются совместно с БМП. Участники опроса INSA также оценили предложение более критически — за передачу Украине танков выступили 38% респондентов, против — 50%.

БМП Marder состоят на вооружении бундесвера с 1970 года, однако за прошедшие годы неоднократно модернизировались, так что новые модели заметно отличаются от предыдущих образцов. Эти машины, развивающие скорость до 65 км/час, способны перевозить до шести-семи пехотинцев, а также поражать наземные и низколетящие цели, например вертолеты, из скорострельной 20-мм пушки, пулемета и ПТРК. Кроме того, машина оснащена оборудованием для постановки дымовых завес. В зависимости от модификации Marder стоит от €890 тыс. до €1,5 млн.

Власти России неоднократно критиковали поставки западного оружия Украине, заявляя, что подобные действия не ведут к урегулированию конфликта. В Кремле предупреждали, что такое оружие будет законной целью для российских военных.