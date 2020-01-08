СМИ сообщили о гибели всех пассажиров упавшего в Иране лайнера

СМИ сообщили о гибели всех пассажиров упавшего в Иране лайнера

По данным телеканала Press TV, на борту украинского Boeing 737 было не менее 170 человек

Все люди на борту упавшего в Иране украинского лайнера погибли, сообщает Reuters со ссылкой на иранское телевидение.

Как ранее заявил «РИА Новости» представитель минавиации страны Джаафар Заде, в самолете были 167 пассажиров. Иранский телеканал Press TV сообщил, что на борту было не менее 170 человек. Представитель организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде заявил, что на место катастрофы направлены спасательные команды.

Самолет Boeing 737 украинской авиакомпании рухнул сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Как писали иранские агентства, авария произошла из-за «технического сбоя».

Согласно данным сервиса Flightradar, рейс PS752 вылетел из Тегерана в Киев в 5:42 мск, спустя две минуты сигнал с ним был потерян. Данные об этом рейсе есть на сайте «Международных авиалиний Украины», однако в компании заявили ТАСС, что не располагают информацией о катастрофе.