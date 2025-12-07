Минздрав поддержал идею указывать на бутылках алкоголя данные о смертях
Российский Минздрав концептуально поддержал предложение наносить на бутылки алкогольной продукции информацию о ежегодном количестве смертей, болезней или увольнений из-за ее употребления. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ с ответом министерства.
Предложение поддержано при условии, что будет обеспечена достоверность размещаемых на бутылках данных, сопоставимость и полнота статистической информации.
«Минздрав России концептуально поддерживает меры, направленные на укрепление общественного здоровья и снижение потребления алкогольной продукции, включая информирование населения о связанных с ней рисках», — говорится в ответе замглавы ведомства Евгении Котовой.
Наносить на бутылки алкоголя информацию о ежегодном количестве смертей, болезней и увольнений из-за него предложили депутаты думской фракции «Новые люди». Они направили министру здравоохранения Михаилу Мурашко обращение, в котором изложили суть инициативы.
В то же время Минздрав отметил, что нанесение на этикетки алкогольных напитков сведений о числе смертей, вызванных подобной продукцией, не отразит реальную тяжесть ситуации, связанной с потреблением алкоголя, преуменьшит алкогольное бремя и может ввести в заблуждение относительно масштаба проблемы.
Алкогольное бремя — это совокупность негативных последствий, связанных с употреблением алкоголя, которые затрагивают здоровье, общество и экономику. В медицинском смысле это могут быть риск развития разных заболеваний и психических состояний, травматизм и др.
В последние годы в России произошло несколько громких случаев массового отравления алкоголем. В сентябре в Ленинградской области из-за употребления суррогата погибли 25 человек, по делу были задержаны более десяти. Поставщиком продукции, по версии МВД, была коммерческая организация из поселка Трубников Бор Тосненского района.
В том же месяце был вынесен приговор предпринимателю Анару Гусейнову, чье предприятие изготавливало вызвавший массовое отравление напиток «Мистер сидр». Он получил девять лет, а поставщик Артем Айрапетян — восемь. Отравление произошло в июне 2023 года, жертвами стали почти 50 человек, еще свыше 100 пострадали.
По данным Всемирной организации здравоохранения, алкоголь является причиной каждой 21-й смерти в мире за год (4,7%). Большинство умерших — мужчины. Отчет, основанный на данных за 2019 год, показал, что 400 млн человек во всем мире страдают от расстройств, связанных с употреблением алкоголя и наркотиков, причем 209 млн из них имеют алкогольную зависимость.
Согласно сведениям из Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), по итогам сентября 2025 года уровень потребления алкоголя в России опустился до исторического минимума с 1999 года. Эксперты, опрошенные «РБК Вино», тем не менее предположили, что это связано не с заботой о здоровье, а со снижением потребления легального алкоголя из-за роста цен и местных ограничений.
