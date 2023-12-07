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Общество ,  
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Полиция задержала еще одного фигуранта дела об отравлении метадоном

МВД: задержан фигурант по делу об отравлении метадоном в Астраханской области
В Астрахани от отравления метадоном умерли трое, более 20 пострадали. Полиция задержала четырех человек. По неофициальным данным, отравившиеся считали, что покупают другой наркотик, отравление произошло из-за разницы в дозировке
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Задержан еще один фигурант по уголовному делу о массовом отправлении метадоном в Астраханской области, его задержали, сообщила пресс-служба МВД.

От отравления метадоном в регионе пострадал 21 человек, трое из них умерли. Из незаконного оборота изъяли 1,4 кг синтетических наркотиков. В отделы полиции доставили 164 человека, сотрудники правоохранительных органов составили 36 административных протоколов по ст. 6.8 (незаконный оборот наркотиков) и ст. 6.9 (употребление наркотиков) КоАП.

Были задержаны трое иностранцев: граждане Киргизии, Узбекистана и Таджикистана — по подозрению в распространении партии синтетических наркотиков на территории региона. Двое дали признательные показания.

Против них завели уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК (незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Максимально возможное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы.

Как писал Mash, отравившиеся метадоном думали, что покупают более дорогой мефедрон, а отравление произошло из-за разницы в качестве и дозировке.

В конце ноября в Подмосковье с отравлением метадоном госпитализировали двухлетнюю девочку, ее доставили в больницу в состоянии комы, врачи впоследствии уточнили, что ее состояние удовлетворительное.
 

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
метадон Астраханская область отравление МВД

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