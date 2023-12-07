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Общество ,  
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Кабинет в брянской школе после стрельбы. Видео

СК опубликовал видео из брянской гимназии № 5 после стрельбы
В брянской гимназии продолжаются следственные действия после стрельбы, которую открыла восьмиклассница из ружья отца. Мужчину доставили на допрос

Кабинет в брянской школе после стрельбы. Видео
Video

Следственный комитет опубликовал видео из брянской гимназии № 5, где этим утром восьмиклассница открыла стрельбу. На кадрах следователи осматривают место преступления: парты в кабинете сдвинуты, участок пола неподалеку от окна на видео размыт. По факту стрельбы было возбуждено дело по статье об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК).

При стрельбе погиб один ученик, еще пятеро были ранены, стрелявшая девочка покончила с собой. Источник РБК уточнил, что она зашла в кабинет биологии и стреляла из помпового ружья. Ружье принадлежит отцу девочки, его доставили на допрос в СК. Он рассказал, что хранил оружие по закону, документы были в порядке, а сама девочка не говорила, что ее обижают в школе.

«Ее буллили». Очевидцы — о стрельбе в брянской гимназии
Общество
Фото:Надежда Михеева / ТАСС

«Ее буллили (травили. — РБК). Из-за буллинга, может, с ума сошла. <...> Она была закрытой девочкой — которая начала стрельбу, — и она начала с мальчиков, потому что они подшучивали над ней», — рассказала РБК подруга учениц восьмого класса, где произошла стрельба.

Учащаяся из другого класса гимназии сообщила, что они сидели на уроке физики, когда учительница попросила закрыть двери и не выходить. После этого они услышали четыре-пять выстрелов, а затем детей стали выводить из школы.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Брянск мультимедиа видео Школа

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