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Ургант ответил депутатам из ГРАД шуткой про «русский маккартизм»

Ургант предложил переименовать ГРАД в «Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества»
Телеведущий ответил депутатам, создавшим группу расследования антироссийской деятельности в сфере культуры и потребовавшим уволить Урганта с «Первого канала»
Иван Ургант
Иван Ургант (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Телеведущий Иван Ургант с иронией ответил на прошедшее накануне первое заседание группы расследования антироссийской деятельности в сфере культуры (ГРАД). Накануне группа назвала его агентом иностранного влияния.

«В рамках развития и поддержки вашей идеи «русского маккартизма» предлагается изъять из свободной продажи все альбомы Пола Маккартни, за исключением альбома Back in USSR», — написал телеведущий в Telegram.

Также он предложил освободить от заседаний ГРАД членов партии «Справедливая Россия — За правду», «кому в этот день оглашается обвинительный приговор в Мосгорсуде».

Мосгорсуд 3 августа признал виновным депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Вадима Белоусова в получении взятки в размере 3,25 млрд руб. Его приговорили к десяти годам колонии строгого режима и штрафу 500 млн руб. Депутат не явился на заседание суда и был объявлен в розыск.

«Первый канал» назвал «собачьей чушью» закрытие «Вечернего Урганта»
Технологии и медиа
На съемках телепередачи &laquo;Вечерний Ургант&raquo;

Группа по расследованию антироссийских действий в сфере культуры и искусства была создана по инициативе партии «Справедливая Россия — За правду».

В нее вошли депутаты нескольких фракций, в том числе артист Николай Бурляев и Дмитрий Певцов («Новые люди»), а также депутаты Дмитрий Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), Иван Мусатов (ЛДПР). Одним из руководителей группы стал писатель Захар Прилепин.

Цель ГРАД — «определить основные механизмы осуществления иностранного влияния и антигосударственной деятельности в сфере культуры, а также меры для изменения сложившейся ситуации». Группа составила свой «список агентов иностранного влияния» и внесла в него Урганта, группу «Би-2», режиссера Александра Молочникова и других. Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст указан на сайте ГРАД как «пособник» Урганта. «Продолжает договорные отношения с не поддерживающими СВО ведущими», — говорится на сайте.

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В «Би-2» объяснили отмену концерта в Омске под баннером «Za президента»
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Шура (Александр Уман) и Лёва (Игорь Бортник)

В интервью «Парламентской газете» секретарь группы по расследованию антироссийских действий в сфере культуры, депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов рассказал, что направил депутатские запросы в адрес Эрнста и Минцифры — они касаются сотрудничества с ведущими Иваном Ургантом и Александром Васильевым.

Ургант выступил против российской военной операции на Украине. В начале марта Telegram-канал Baza сообщил, что ведущий покинул Россию с женой и двумя дочерьми. В середине марта Ургант сообщил, что уехал в отпуск, и пообещал вернуться обратно. «Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь», — писал он. Последний выпуск программы «Вечерний Ургант» вышел в эфир 21 февраля. С тех пор телеканал не раз опровергал данные о закрытии передачи. В пресс-службе «Первого канала» РБК поясняли, что шоу не выходит в эфир, так как телеканал временно работает «в информационном режиме» и не транслирует развлекательные передачи.

В Кремле после отъезда Урганта отказались считать уехавших из страны «врагами государства». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал Урганта «большим патриотом» и допустил, что тот мог «испугаться и не понять действий российских властей».

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Иван Ургант Первый канал Госдума Захар Прилепин
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