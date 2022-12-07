Пушилин: в результате ДТП в ДНР погибли 16 человек, четверо пострадали

При столкновении микроавтобуса и грузовика в ДНР погибли 16 человек

Авария произошла на трассе из Шахтерска в Торез на востоке региона, в грузовике находились военнослужащие

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В результате ДТП на трассе между Торезом и Шахтерском в Донецкой народной республике погибли 16 человек и четверо пострадали, написал в своем телеграм-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Все службы работают на месте. Также поручил и.о. заместителя председателя правительства республики Ларисе Толстыкиной оперативно проработать необходимые меры поддержки семьям погибших и пострадавших», — сообщил он.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы уточняет, что в Шахтерском районе Донецкой народной республики столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль.

«На автодороге Шахтерск — Торез произошло столкновение грузового автомобиля, перевозившего военнослужащих, с микроавтобусом», — говорится в сообщении.

Шахтерский район расположен на востоке республики.

В начале ноября пассажирский автобус попал в аварию в Тульской области, пострадали 19 человек, из них 13 были доставлены в больницу. «Остальные пассажиры обеспечены питанием в пункте приема пищи. В дальнейшем их доставят дополнительным транспортом в пункт направления», — рассказали в областном правительстве.