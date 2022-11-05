В аварии с междугородним автобусом в Тульской области пострадали 19 человек

В аварии с автобусом в Тульской области пострадали 19 человек

В ДТП с участием пассажирского автобуса в Тульской области пострадало 19 пострадавших, 13 человек госпитализированы, сообщает правительство региона.

«Остальные пассажиры обеспечены питанием в пункте приема пищи. В дальнейшем их доставят дополнительным транспортом в пункт направления», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают спасатели, сотрудники ГИБДД и бригады скорой медицинской помощи. Ситуация находится на контроле оперативных служб и правительства региона. Туда выехал зампред правительства Антон Агеев.

Ранее МВД сообщало, что вечером 4 ноября около деревни Кузовка Богородицкого района Тульской области на 255 км автодороги М-4 «Дон» опрокинулся пассажирский автобус, следовавший из Рязани в Старый Оскол. В аварии пострадали 15 человек, заявили в ведомстве.

По предварительной информации, автобус столкнулся с разделительным ограждением и опрокинулся. На момент ДТП в нем находилось 40 пассажиров и два водителя.

«В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции принимаются меры для скорейшей ликвидации последствий аварии и нормализации транспортного потока на данном участке автодороги», — говорится в сообщении.

По данным региональной прокуратуры, автобус столкнулся с автопоездом на встречной полосе. По состоянию на 00:25 мск 9 человек были госпитализированы, среди них 2 детей.