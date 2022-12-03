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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Общество ,  
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В Саратове автобус врезался в столб, пострадали 11 человек

Фото: sarprok / Telegram
Фото: sarprok / Telegram

В Саратове пассажирский автобус врезался в столб, по предварительным данным, у него отказали тормоза. Об этом сообщило информационное агентство «Взгляд-инфо».

ДТП произошло у дома №239 по улице Большой Садовой, на пересечении с Большой Горной улицей. В результате аварии пострадали водитель и пассажиры, движение по Большой Горной перекрыто, на подъездах с обеих сторон образовались пробки.

«Губернатор Роман Бусаргин поручил министру здравоохранения Олегу Костину взять на особый контроль оказание первой медпомощи пострадавшим», — говорится в сообщении правительства Саратовской области в телеграм-канале.

За медицинской помощью обратились 11 человек — десять с травмами и один с гипертонией, уточнил Костин в своем телеграм-канале. В больницу доставили восемь человек.

В пресс-службе губернатора сообщили, что предварительная причина аварии — отказ тормозов. Позже там сказали о еще одной версии случившегося: «водитель уходил от подрезания легковым автомобилем и заехал в столб», передает «Взгляд-инфо».

Теги
ДТП Саратовская область Автобус
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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