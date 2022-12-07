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Общество ,  
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КС не увидел противоречий в законе об отзыве полномочий у депутатов

Активисты указали, что для избрания муниципальных депутатов необходимо, условно, голоса десяти человек, но для отзыва их полномочий требуется собрать голоса от половины всех человек в избирательных списках
Зал заседаний Конституционного суда РФ
Зал заседаний Конституционного суда РФ (Фото: Семен Лиходеев / ТАСС)

Конституционный суд (КС) счел действующий порядок отзыва полномочий у муниципальных депутатов соответствующим Основному закону, отказав жительнице Москвы Елене Аксеновой. Определение совета судей опубликовано на сайте КС (.pdf).

Аксенова указала, что полномочия депутата или выборного должностного лица местного самоуправления могут быть отозваны, если за это проголосовали не менее половины избирателей, зарегистрированных в избирательном округе, тогда как для наделения этими же полномочиями достаточно лишь 50% от пришедших на выборы избирателей. Она пояснила изданию, что депутата избирают на основании, условно, десяти голосов, тогда как для отзыва полномочий у него необходимо уже волеизъявление 500 человек. Такой порядок Аксенова сочла противоречащим принципу народовластия.

В суде сочли, что «голосованием по отзыву не должно умалятся значение выявленного в ходе выборов волеизъявления избирателей», а потому законодательство не может быть расценено как нарушающее Конституцию.

Аксенова рассказала «Коммерсанту», что обратилась в Конституционный суд из-за долгого конфликта вокруг установки шлагбаума во дворе жилого дома в Тверском районе города. По ее словам, жители сперва получили разрешение на установку шлагбаума, но его позднее отменили муниципальные депутаты. Попытки признать действия депутатов незаконными через суд и добиться пересмотра их решения оказались безуспешны.

Она предложила позволить лишать депутатов полномочий на основе мнения числа проголосовавших за депутата на выборах избирателей плюс еще хотя бы один голос, группа активистов в 2021 году обжаловала устав муниципального образования Тверского в Мосгорсуде, однако там инициативу тоже не поддержали. В суде сочли, что такая облегченная процедура грозит злоупотреблениями, а потому «недопустима, в том числе с точки зрения необходимости обеспечения непрерывности осуществления функций выборной публичной власти». С этим постановлением согласились вышестоящие инстанции.

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Сейчас процедура отзыва муниципального депутата — фактически не работающий механизм, заявил газете бывший глава совета депутатов округа Тверской Яков Якубович. При этом он усомнился в необходимости такой нормы, поскольку действующий вопреки воле избирателей депутат не получит их голосов на следующих выборах. Политолог Александр Кынев в беседе с «Коммерсантом» назвал предложенное упрощение процедуры скорее вредной инициативой, поскольку инструмент будет направлен прежде всего против оппозиционных депутатов, а гарантия пребывания на избранной должности в течение всего срока полномочий — международный избирательный стандарт.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Конституционный суд полномочия депутатов Депутаты
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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