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КС России вышел из Всемирной конференции по конституционному правосудию

Всемирная конференция по конституционному правосудию отошла от своих принципов и стала площадкой, обсуждение на которой стало политизированным, заявили в КС России
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Конституционный суд России прекратил свое членство во Всемирной конференции по конституционному правосудию (ВККП), сообщается в его телеграм-канале.

«Это решение принято в связи с тем, что площадка ВККП, вопреки принципам ее устава, используется для того, чтобы сделать Конституционный суд России объектом политизированной антироссийской оценки сообществом конституционных судов и эквивалентных институтов и подвергнуть его санкции за правовые позиции, выраженные при осуществлении своих полномочий в соответствии с Конституцией Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По той же причине Конституционный суд России в марте покинул Конференцию европейских конституционных судов, добавили в нем. Такое решение суд принял после того, как внутри организации запустили процедуру голосования о приостановке его членства.

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Как сообщается на ее сайте, Всемирная конференция по конституционному правосудию объединяет 119 конституционных судов и советов, а также верховных судов в Африке, Америке, Азии, Австралии, Океании и Европе. Ее целью названо содействие судебному диалогу между конституционными судьями в глобальном масштабе и обмен мнениями.

Пятый съезд ВККП проходит с 4 по 7 октября в Индонезии. Конституционный суд Украины от участия в конференции отказался.

Еще в марте он призвал исключить Россию и Белоруссию из состава членов конференции, назвав недопустимым участие в мероприятии представителей Конституционных судов, которые работают в странах, где «у власти находятся авторитарные режимы». В частности, в КС Украины напомнили, что КС России признал законным договор о присоединении Крыма и что Россия ведет на Украине спецоперацию.

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Поскольку Россия сохранила членство в ВККП, в конце сентября КС Украины заявил, что не будет участвовать в конференции в этом году. А в начале октября он вновь потребовал исключить КС России из состава участников конференции. Поводом для нового обращения стало признание и принятие Россией в свой состав новых территорий — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Между тем это не первый случай, когда у российского Конституционного суда возникали разногласия с зарубежными коллегами. В 2017 году принимающей стороной ВККП была Литва, мероприятие проходило в Вильнюсе. Тогда российских судей на конференцию не пустили. В связи с тем, что Крым вошел в состав России, российских судей по предложению МИД Литвы внесли в список лиц, которым запрещен въезд в страну. Председатель КС России Валерий Зорькин тогда заявил, что Литва «в одностороннем порядке и в нарушение своих международных обязательств сделала вызывающий шаг к разрыву взаимодействия с Россией в сфере конституционно-правовых отношений».

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