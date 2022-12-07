Минобрнауки предложило отложить выдачу грантов иностранным студентам

Минобрнауки предложило отложить на 2025 год создание системы грантовой поддержки иностранных студентов. По ней они могли получать до 27 тыс. руб. ежемесячно, но в бюджете следующего года средств на это не предусмотрено

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Старт программы финансовой поддержки обучающихся в России иностранных талантливых студентов предлагается отложить до 2025 года. Министерство науки и высшего образования подготовило соответствующий проект постановления правительства и разместило его на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Общественное обсуждение документа продлится до 16 декабря.

В пояснительно записке к проекту решение обосновывается тем, что Министерство финансов России из-за геополитической ситуации и ограниченных возможностей федерального бюджета предложило рассмотреть вопрос о приостановке конкурсных процедур, проводимых в текущем году для создания системы грантовой поддержки талантливых иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающихся в российских образовательных организациях.

Введение этой системы в рамках федерального проекта «Россия — привлекательная для учебы и работы страна» было одобрено правительством в июне (постановление № 1352). Предполагалось, что она охватит три категории учащихся общей численностью 8,5 тыс. человек — победителей олимпиад школьников в странах СНГ, членов национальных сборных команд, сформированных для участия в международных олимпиадах, и т.п.

В Минфине запрос РБК переадресовали в Министерство высшего образования и науки.

В Минобрнауки РБК сообщили, что говорить о приостановке поддержки талантливых иностранных студентов, обучающихся в России, некорректно, так как постановление № 1352 предполагало ее только со следующего года, и заверили, что система начнет действовать с 2025 года. В министерстве добавили, что интерес к российскому высшему образованию среди иностранных студентов из года в год увеличивается: в 2020 году их количество составило 315 тыс. человек, в 2021-м — 324 тыс., в 2022 году — более 351 тыс. Больше всего желающих учиться в России прибывает с Украины, из Китая, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Вьетнама, Сирии, Афганистана и Киргизии.

Программа поддержки талантливых иностранных студентов, которую предлагается отложить до 2025 года, предполагала ежемесячные выплаты в размере 13,6 тыс. руб. для учащихся очной формы бакалавриата, специалитета и магистратуры (1,5 тыс. человек), оплату транспорта до места обучения в России, и одной поездки на родину при условии промежуточной аттестации с оценками «хорошо» или лучше, а также финансовую помощь в приобретении полиса добровольного медицинского страхования и компенсацию оплаты общежития. Учащиеся очной и очно-заочной формы магистратуры, ординатуры и по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, совмещающих учебу с трудовой деятельностью на территории России (4 тыс. человек), при таких же оценках, могли претендовать на выплаты в размере 27,2 тыс. руб. и помощь в приобретении полиса ДМС. Обучающиеся в очной форме по дополнительным профессиональным программам с обязательством трудоустройства на территории России (3 тыс. человек) могли получить компенсацию оплаты до 72 академических часов по таким программам. Отбор грантополучателей должна осуществлять компания-оператор, которая затем распределяет между ними полученные из госбюджета средства.

Как уточняется в пояснительной записке, в федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов ассигнования ‎на это не предусмотрены. Там также говорится, что Минобрнауки планирует совместно с Минэкономразвития рассмотреть зарезервированные на реализацию инициативы средства для создания начиная с 2025 года системы грантовой поддержки талантливых иностранных студентов.

При этом в Минобрнауки в ответе РБК отметили, что бюджетные квоты на обучение иностранцев являются эффективным инструментов привлечения талантливой зарубежной молодежи. Прошлогодняя квота на обучение иностранцев в России не превышала 18 тыс. мест, в этом году она составила 23 тыс., а начиная с 2023-го увеличится до 30 тыс. мест. По итогам приемной кампании этого учебного года квота освоена в полном объеме.

В Минэкономразвития и Российском университете дружбы народов РБК комментариев по этому поводу не предоставили.