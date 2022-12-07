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Общество ,  
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Минобрнауки предложило отложить выдачу грантов иностранным студентам

Минобрнауки предложило отложить создание системы грантовой поддержки иностранных студентов
Минобрнауки предложило отложить на 2025 год создание системы грантовой поддержки иностранных студентов. По ней они могли получать до 27 тыс. руб. ежемесячно, но в бюджете следующего года средств на это не предусмотрено
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Старт программы финансовой поддержки обучающихся в России иностранных талантливых студентов предлагается отложить до 2025 года. Министерство науки и высшего образования подготовило соответствующий проект постановления правительства и разместило его на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Общественное обсуждение документа продлится до 16 декабря.

В пояснительно записке к проекту решение обосновывается тем, что Министерство финансов России из-за геополитической ситуации и ограниченных возможностей федерального бюджета предложило рассмотреть вопрос о приостановке конкурсных процедур, проводимых в текущем году для создания системы грантовой поддержки талантливых иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающихся в российских образовательных организациях.

Введение этой системы в рамках федерального проекта «Россия — привлекательная для учебы и работы страна» было одобрено правительством в июне (постановление № 1352). Предполагалось, что она охватит три категории учащихся общей численностью 8,5 тыс. человек — победителей олимпиад школьников в странах СНГ, членов национальных сборных команд, сформированных для участия в международных олимпиадах, и т.п.

В Минфине запрос РБК переадресовали в Министерство высшего образования и науки.

В Минобрнауки РБК сообщили, что говорить о приостановке поддержки талантливых иностранных студентов, обучающихся в России, некорректно, так как постановление № 1352 предполагало ее только со следующего года, и заверили, что система начнет действовать с 2025 года. В министерстве добавили, что интерес к российскому высшему образованию среди иностранных студентов из года в год увеличивается: в 2020 году их количество составило 315 тыс. человек, в 2021-м — 324 тыс., в 2022 году — более 351 тыс. Больше всего желающих учиться в России прибывает с Украины, из Китая, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Вьетнама, Сирии, Афганистана и Киргизии.

Программа поддержки талантливых иностранных студентов, которую предлагается отложить до 2025 года, предполагала ежемесячные выплаты в размере 13,6 тыс. руб. для учащихся очной формы бакалавриата, специалитета и магистратуры (1,5 тыс. человек), оплату транспорта до места обучения в России, и одной поездки на родину при условии промежуточной аттестации с оценками «хорошо» или лучше, а также финансовую помощь в приобретении полиса добровольного медицинского страхования и компенсацию оплаты общежития. Учащиеся очной и очно-заочной формы магистратуры, ординатуры и по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, совмещающих учебу с трудовой деятельностью на территории России (4 тыс. человек), при таких же оценках, могли претендовать на выплаты в размере 27,2 тыс. руб. и помощь в приобретении полиса ДМС. Обучающиеся в очной форме по дополнительным профессиональным программам с обязательством трудоустройства на территории России (3 тыс. человек) могли получить компенсацию оплаты до 72 академических часов по таким программам. Отбор грантополучателей должна осуществлять компания-оператор, которая затем распределяет между ними полученные из госбюджета средства.

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Как уточняется в пояснительной записке, в федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов ассигнования ‎на это не предусмотрены. Там также говорится, что Минобрнауки планирует совместно с Минэкономразвития рассмотреть зарезервированные на реализацию инициативы средства для создания начиная с 2025 года системы грантовой поддержки талантливых иностранных студентов.

При этом в Минобрнауки в ответе РБК отметили, что бюджетные квоты на обучение иностранцев являются эффективным инструментов привлечения талантливой зарубежной молодежи. Прошлогодняя квота на обучение иностранцев в России не превышала 18 тыс. мест, в этом году она составила 23 тыс., а начиная с 2023-го увеличится до 30 тыс. мест. По итогам приемной кампании этого учебного года квота освоена в полном объеме.

В Минэкономразвития и Российском университете дружбы народов РБК комментариев по этому поводу не предоставили.

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Теги
Александр Осипов
образование иностранцы студенческие стипендии Минобрнауки
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