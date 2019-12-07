Минтруд предложил платить стипендию ищущим работу россиянам старше 50 лет

Согласно программе правительства, выплаты будут получать люди в возрасте 50 лет и старше, которые не получают пенсии и обратились в центры занятости для поиска работы

Правительство разработало проект программы профессионального и дополнительного образования для людей от 50 лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста. Согласно распоряжению, гражданам этой возрастной категории, которые ищут работу, будут выплачивать стипендию, если они не получают пенсию. Документ опубликован на сайте нормативно-правовых актов. За разработку документа отвечает Министерство труда. Внимание на проект программы обратила «Российская газета».

«Расчетный размер стипендии равен минимальному размеру оплаты труда, увеличенному на районный коэффициент», — говорится в специальной программе проекта.

Такое поощрение власти планируют организовать, если человек обращается в службу занятости и хочет пройти обучение. Сотрудники центра предложат ему образовательную программу, подходящую по уровню квалификации, форме и срокам обучения. После этого граждане получат направление в организацию, где проводят курс.

В соответствии с пожеланиями регионов при личном обращении заявителя власти предлагают ввести выдачу образовательных сертификатов, позволяющих освоить образовательный курс из тех, что предлагает программа, в любое удобное время в любой участвующей в проекте организации.