Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 декабря
USD ЦБ: 63,72 (-0,1) Quote, 06 дек, 13:22
Курс евро на 7 декабря
EUR ЦБ: 70,76 (+0,03) Quote, 06 дек, 13:22
Переговоры Путина и Лукашенко продлились более пяти часов Политика, 21:09 Минтруд предложил платить стипендию ищущим работу россиянам старше 50 лет Общество, 20:56 Суд арестовал сбившего трех человек у станции МЦК водителя Общество, 20:54 Адвокат Соколова ответил на слова о сроках его психиатрической экспертизы Общество, 20:52 Тренер ЦСКА нецензурно оскорбил арбитра после матча с «Краснодаром» Спорт, 20:50 Тренд будущего: колонизация Марса и коммерческое использование космоса РБК и Райффайзенбанк, 20:41 МЧС опубликовало фото и видео с места ДТП в Нижнем Новгороде Общество, 20:41 В Биробиджане загорелся торговый центр Общество, 20:40 Помощник Зеленского потребовал «уточнить» минские соглашения по Донбассу Политика, 20:35 Президент ЦСКА посоветовал главе департамента судейства РФС уволиться Спорт, 20:11 После аварии в Нижнем Новгороде в больницу попали 10 детей Общество, 19:59 Запашный объяснил свои слова о желании «покрошить» матерящихся фанатов Спорт, 19:40 Астрономы допустили повторное приближение крупного астероида к Земле Общество, 19:39 10 идей, куда отправиться c друзьями на выходные на машине РБК и Subaru, 19:20
Общество ,  
0 
Минтруд предложил платить стипендию ищущим работу россиянам старше 50 лет
Согласно программе правительства, выплаты будут получать люди в возрасте 50 лет и старше, которые не получают пенсии и обратились в центры занятости для поиска работы

Правительство разработало проект программы профессионального и дополнительного образования для людей от 50 лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста. Согласно распоряжению, гражданам этой возрастной категории, которые ищут работу, будут выплачивать стипендию, если они не получают пенсию. Документ опубликован на сайте нормативно-правовых актов. За разработку документа отвечает Министерство труда. Внимание на проект программы обратила «Российская газета».

«Расчетный размер стипендии равен минимальному размеру оплаты труда, увеличенному на районный коэффициент», — говорится в специальной программе проекта.

Общество
Медведев назвал решение по пенсионной реформе одним из самых сложных

Такое поощрение власти планируют организовать, если человек обращается в службу занятости и хочет пройти обучение. Сотрудники центра предложат ему образовательную программу, подходящую по уровню квалификации, форме и срокам обучения. После этого граждане получат направление в организацию, где проводят курс.

В соответствии с пожеланиями регионов при личном обращении заявителя власти предлагают ввести выдачу образовательных сертификатов, позволяющих освоить образовательный курс из тех, что предлагает программа, в любое удобное время в любой участвующей в проекте организации.

Специальная программа профессионального и дополнительного образования рассчитана до 2024 года. Согласно пояснительной записке, ее цель — помочь найти работу трудоспособному населению старшего возраста, позволив этим гражданам «пройти переобучение, получить новые навыки и повысить свою квалификацию».

Общество
Минтруд объяснил условия досрочной выплаты пенсии

Как уточняется в документе, речь идет о приобретении или развитии «знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда», в том числе в области информационных и компьютерных технологий.

Участниками программы могут стать люди на пять лет младше установленной законом возрастной планки для выхода на пенсию, включая тех, кому ее назначили досрочно. Соискатели могут быть сотрудниками организаций, которых руководство направило на обучение, так и граждане, которые самостоятельно обратились в службы занятости.

Правительство рассчитывает, что до конца 2024 года программа профессионального обучения и дополнительного образования затронет не менее 450 тыс. человек от 50 лет и старше, а также людей предпенсионного возраста, которые работают или ищут работу.

По окончании обучения участники программы пройдут итоговую аттестацию и при успехе получат соответствующий документ: свидетельство о профессии рабочего, должности служащего, удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: пенсионеры, переквалификация, работа, стипендии, Правительство РФ
Материалы по теме
Медведев назвал решение по пенсионной реформе одним из самых сложных
Общество
Пресс-секретарь Медведева ответил на слова о подножке пенсионерке с Алтая
Общество
В Думе предложили снизить пенсионный возраст для жителей Дальнего Востока
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter