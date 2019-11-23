Минтруд объяснил условия досрочной выплаты пенсии

Чтобы досрочно выйти на досрочную пенсию, необходимо иметь страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Разъяснения Минтруда на эту тему приводит «Российская газета».

Решение о получении пенсионного пособия раньше срока принимается по представлению работника центра занятости.

Чтобы получить такую возможность, сразу же после ухода с рабочего места нужно зарегистрироваться в статусе безработного. После чего в центре занятости начнут искать человеку подходящую по профилю работу, отправлять на собеседования с новым работодателем или на курсы переподготовки. Только когда эти этапы будут пройдены, служба имеет право направить представление в Пенсионный фонд, основываясь на решении о невостребованности работника на рынке труда и невозможности его дальнейшего трудоустройства.

На 2019 год для выплаты досрочных пенсий заложено 4,4 млрд руб., в 2021 году эта сумма составит 5,6 млрд. руб.

С 2021 года планируется реформировать систему пенсионных выплат. Россиянам предоставят право за счет личных взносов с зарплат в НПФ копить на будущую пенсию. По оценкам Минэкономразвития, добровольные взносы в первый год запуска программы должны составить 1 трлн руб. Эксперты назвали прогноз ведомства излишне оптимистичным.