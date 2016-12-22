Суд арестовал экс-главу РАО Федотова по новому делу

Сергея Федотова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Он был осужден по той же статье в 2017 году

Сергей Федотов (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Бывший глава Российского авторского общества (РАО) Сергей Федотов арестован до 6 февраля, решение вынес Тверской суд Москвы, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), добавили в суде, не раскрывая подробностей дела.

Позднее в суде сообщили РБК, что на два месяца была отправлена под домашний арест Федотова В.В. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на МВД, помимо Федотова по новому уголовному делу была задержана его мать Вера, а также экс-глава ЗАО «Сервисно-эксплуатационная компания», которая управляла имуществом РАО, Светлана Темешева.

Федотов в 2017 году был осужден за мошенничество в особо крупном размере и приговорен к полутора годам колонии общего режима, он вышел на свободу по УДО в декабре того же года.

Фабула предыдущего дела Федотова сводилась к следующему. В 2015 году в МВД поступили анонимные сообщения о хищениях недвижимости РАО. По результатам проверки правоохранительные органы обнаружили, что РАО учредило дочернюю структуру, в уставный капитал которой были внесены четыре объекта недвижимости общем площадью 2 тыс. кв. м. Эта структура создала свои «дочки», каждой из которых досталось по объекту. Но в действительности помещения оказались в собственности у третьих лиц. Обвинение настаивало, что Федотов создал дочернюю структуру для мошенничества и обманывал управляющий орган РАО о его назначении. Сумму хищений оценили в 500 млн руб.

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Адвокаты Федотова настаивали, что их клиент действовал в рамках закона. Полученные от продажи недвижимости деньги он направил на нужды РАО, подчеркивали они.

Российское авторское общество было создано в 1993 году для управления имущественными правами обладателей авторских прав: оно собирало и выплачивало вознаграждения за использование произведений (например, за трансляцию по телевидению).