Число погибших при крушении вертолета в Дагестане выросло до пяти

Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Число погибших в результате крушения вертолета в Дагестане выросло до пяти — в больнице Избербаша умер один из пострадавших, сообщили РБК в республиканском минздраве.

Ранее глава региона Сергей Меликов и минздрав республики сообщали о четырех погибших. Также сообщалось о трех пострадавших, в их числе — сын директора Кизлярского электромеханического завода, этому предприятию принадлежало разбившееся воздушное судно.

Крушение вертолета Ка-226 с пассажирами на борту произошло на территории Дагестана 7 ноября. По данным МЧС, воздушное судно летело из Кизляра в Избербаш и упало на территории поселка Ачи-Су.

Фото: МЧС России Фото: МЧС России Фото: МЧС России Фото: МЧС России

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до семи лет.

СК назвал несколько возможных версий крушения, среди них — ошибка пилотирования.