Число погибших при крушении вертолета в Дагестане выросло до пяти
Число погибших в результате крушения вертолета в Дагестане выросло до пяти — в больнице Избербаша умер один из пострадавших, сообщили РБК в республиканском минздраве.
Ранее глава региона Сергей Меликов и минздрав республики сообщали о четырех погибших. Также сообщалось о трех пострадавших, в их числе — сын директора Кизлярского электромеханического завода, этому предприятию принадлежало разбившееся воздушное судно.
Крушение вертолета Ка-226 с пассажирами на борту произошло на территории Дагестана 7 ноября. По данным МЧС, воздушное судно летело из Кизляра в Избербаш и упало на территории поселка Ачи-Су.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до семи лет.
СК назвал несколько возможных версий крушения, среди них — ошибка пилотирования.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине
Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти
HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО
В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах
СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа
На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»