Общество
Предполагаемые убийцы криптотрейдера и его жены в ОАЭ закопали их тела

МВД: предполагаемые убийцы криптотрейдера и его жены в ОАЭ закопали их тела
По делу об убийстве супругов Новак на данный момент арестованы трое обвиняемых: Константин Шахт, Юрий Шарыпов и Владимир Далекин

Предполагаемые убийцы криптотрейдера и его жены в ОАЭ закопали их тела
Video

Фигуранты дела об убийстве криптоинвестора Романа Новака и его жены Анны в ОАЭ закопали их тела в пустынной местности, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, несколько фигурантов задержаны в Санкт-Петербурге, Ставропольском и Краснодарском краях. Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК.

«Предварительно установлено, что задержанные причастны к исчезновению супругов из Санкт-Петербурга в одной из стран Ближнего Востока, где они проживали в последнее время», — сказала Волк.

В октябре фигуранты дела похитили мужчину и его жену с целью вымогательства криптовалюты. Впоследствии они убили супругов, а тела закопали в пустынной местности, рассказала представитель МВД. Сообщники обвиняемых помогали организовать похищение, арендовав автомобили и помещения, где насильно держали пару.

Криптомошенника Новака с женой убили в ОАЭ. Что известно о его бизнесе
Политика
Роман Новак&nbsp;с&nbsp;женой Анной

Как писала «Фонтанка», следствие считает организаторами и исполнителями убийства Константина Шахта, Юрия Шарыпова и Владимира Далекина. Все трое были задержаны 6 ноября, им предъявлены обвинения. Октябрьский районный суд Петербурга 7 ноября арестовал их. Шахт отрицает свою вину, Шарыпов признал ее частично, а Далекин признал себя виновным. Заседание проходило в закрытом режиме.

По данным «Фонтанки», 53-летний петербуржец Шахт был оперуполномоченным УМВД по Выборгскому району. В 2007 году его задержали с крупной партией наркотиков и осудили на 15 лет лишения свободы. Шахт отсидел 12 лет.

Шарыпов и Далекин были участниками боевых действий на Украине, но комиссованы по состоянию здоровья.

По делу также задержаны четверо пособников. По информации «Фонтанки», они должны были улететь в ОАЭ, арендовать виллу и машину, купить ножи и гашеную известь. Молодые люди на допросе утверждали, что их наняли устроить частную вечеринку, о готовящемся убийстве они ничего не знали.

Портал 47News писал, что еще один предполагаемый сообщник, 38-летний Дмитрий Тебекин, после убийства Новаков 5 октября улетел в Грузию.

Елена Чернышова
МВД Ирина Волк убийство криптовалюта ОАЭ инвестор
